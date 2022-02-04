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Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии

Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии - РИА Новости, 04.02.2022

Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии

Россия и Великобритания в настоящий момент переживают период нестабильности и угроз, стороны должны оставить его позади, считает британский посол в Москве... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:40

2022-02-04T17:40

2022-02-04T17:40

в мире

борис джонсон

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нато

владимир путин

дебора броннерт

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Великобритания в настоящий момент переживают период нестабильности и угроз, стороны должны оставить его позади, считает британский посол в Москве Дебора Броннерт."На самом деле, я полагаю, граждане России и Великобритании имеют довольно много общего. Поэтому есть много вещей, которые могут и должны нас сближать", - сказала посол в интервью RTVI.Дипломат добавила, что в настоящее время стороны переживают период нестабильности, период угроз. "Мы должны оставить его позади", - отметила Броннерт.Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.

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россия

киев

великобритания

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в мире, борис джонсон, россия, киев, великобритания, нато, владимир путин, дебора броннерт