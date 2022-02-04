Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/posol-1771127683.html
Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии
Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии - РИА Новости, 04.02.2022
Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии
Россия и Великобритания в настоящий момент переживают период нестабильности и угроз, стороны должны оставить его позади, считает британский посол в Москве... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:40
2022-02-04T17:40
в мире
борис джонсон
россия
киев
великобритания
нато
владимир путин
дебора броннерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591599801_0:168:3034:1875_1920x0_80_0_0_e1e4014b745f424e673af8db1a00ad75.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Великобритания в настоящий момент переживают период нестабильности и угроз, стороны должны оставить его позади, считает британский посол в Москве Дебора Броннерт."На самом деле, я полагаю, граждане России и Великобритании имеют довольно много общего. Поэтому есть много вещей, которые могут и должны нас сближать", - сказала посол в интервью RTVI.Дипломат добавила, что в настоящее время стороны переживают период нестабильности, период угроз. "Мы должны оставить его позади", - отметила Броннерт.Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.
https://ria.ru/20220204/dialog-1771017644.html
россия
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591599801_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1932949cb83b9e295c52a9c7cd65c904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, россия, киев, великобритания, нато, владимир путин, дебора броннерт
17:40 04.02.2022
 
Лондон и Москва должны оставить позади период угроз, заявила посол Британии

Посол Британии Броннерт: Лондон и Москва должны оставить позади период нестабильности

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Великобритания в настоящий момент переживают период нестабильности и угроз, стороны должны оставить его позади, считает британский посол в Москве Дебора Броннерт.
"На самом деле, я полагаю, граждане России и Великобритании имеют довольно много общего. Поэтому есть много вещей, которые могут и должны нас сближать", - сказала посол в интервью RTVI.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:33
Британия хочет возобновить диалог с Россией, заявил посол в Лондоне
Дипломат добавила, что в настоящее время стороны переживают период нестабильности, период угроз. "Мы должны оставить его позади", - отметила Броннерт.
Ранее на этой неделе, 2 февраля, состоялся разговор лидеров России и Британии. Как ранее информировал Кремль, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей.
 
В миреБорис ДжонсонРоссияКиевВеликобританияНАТОВладимир ПутинДебора Броннерт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала