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Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой
Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой - РИА Новости, 04.02.2022
Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой
Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:55
2022-02-04T07:55
сальвадор
россия
центральная америка
никарагуа
гондурас
в мире
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения, невмешательства и взаимной выгоды, рассказал РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.По словам посла, актуальные для Центральной Америки проекты – это торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере обеспечения безопасности и борьбы с чрезвычайными ситуациями, культурные и гуманитарные связи."Как посол, аккредитованный в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, я намерен работать с тремя странами "на равных". Тем не менее, с Никарагуа у России исторически сложились более тесные отношения, со временем переросшие в стратегическое партнерство, поэтому данной стране мы уделяем больше внимания", - добавил Хохоликов.
https://ria.ru/20220204/sotrudnichestvo-1770996329.html
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россия
центральная америка
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сальвадор, россия, центральная америка, никарагуа, гондурас, в мире
07:55 04.02.2022
 
Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой

Посол Хохоликов: Россия не политизирует сотрудничество со странами Центральной Америкой

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения, невмешательства и взаимной выгоды, рассказал РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

"Субрегион неоднородный и сложный, но это не должно быть препятствием для нашей работы. У России единый подход к взаимодействию с иностранными партнерами, основанный на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, равноправия и обоюдной выгоды. Мы не политизируем наше сотрудничество и не навязываем дружбу, тем более в ущерб другим государствам, а предлагаем заинтересованным странам совместные проекты в актуальных для них областях", - сказал Хохоликов.

По словам посла, актуальные для Центральной Америки проекты – это торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере обеспечения безопасности и борьбы с чрезвычайными ситуациями, культурные и гуманитарные связи.
"Как посол, аккредитованный в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, я намерен работать с тремя странами "на равных". Тем не менее, с Никарагуа у России исторически сложились более тесные отношения, со временем переросшие в стратегическое партнерство, поэтому данной стране мы уделяем больше внимания", - добавил Хохоликов.
Военнослужащие Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
07:49
Посол России заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа
 
СальвадорРоссияЦентральная АмерикаНикарагуаГондурасВ мире
 
 
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