Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой
Посол Хохоликов: Россия не политизирует сотрудничество со странами Центральной Америкой
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения, невмешательства и взаимной выгоды, рассказал РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Субрегион неоднородный и сложный, но это не должно быть препятствием для нашей работы. У России единый подход к взаимодействию с иностранными партнерами, основанный на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, равноправия и обоюдной выгоды. Мы не политизируем наше сотрудничество и не навязываем дружбу, тем более в ущерб другим государствам, а предлагаем заинтересованным странам совместные проекты в актуальных для них областях", - сказал Хохоликов.
По словам посла, актуальные для Центральной Америки проекты – это торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере обеспечения безопасности и борьбы с чрезвычайными ситуациями, культурные и гуманитарные связи.
"Как посол, аккредитованный в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, я намерен работать с тремя странами "на равных". Тем не менее, с Никарагуа у России исторически сложились более тесные отношения, со временем переросшие в стратегическое партнерство, поэтому данной стране мы уделяем больше внимания", - добавил Хохоликов.