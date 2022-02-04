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Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой

Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой - РИА Новости, 04.02.2022

Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой

Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:55

2022-02-04T07:55

2022-02-04T07:55

сальвадор

россия

центральная америка

никарагуа

гондурас

в мире

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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Смена политических курсов в странах Центральной Америки не должна препятствовать сотрудничеству с ними - российский подход основан на принципах уважения, невмешательства и взаимной выгоды, рассказал РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.По словам посла, актуальные для Центральной Америки проекты – это торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере обеспечения безопасности и борьбы с чрезвычайными ситуациями, культурные и гуманитарные связи."Как посол, аккредитованный в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, я намерен работать с тремя странами "на равных". Тем не менее, с Никарагуа у России исторически сложились более тесные отношения, со временем переросшие в стратегическое партнерство, поэтому данной стране мы уделяем больше внимания", - добавил Хохоликов.

https://ria.ru/20220204/sotrudnichestvo-1770996329.html

сальвадор

россия

центральная америка

никарагуа

гондурас

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сальвадор, россия, центральная америка, никарагуа, гондурас, в мире