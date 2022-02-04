https://ria.ru/20220204/oruzhie-1771033630.html

Посол в Лондоне назвал поставки Британией оружия на Украину символом

Посол в Лондоне назвал поставки Британией оружия на Украину символом - РИА Новости, 04.02.2022

Посол в Лондоне назвал поставки Британией оружия на Украину символом

Поставки британского вооружения на Украину имеют символическое, а не военное значение, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:37

2022-02-04T11:37

2022-02-04T12:33

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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Поставки британского вооружения на Украину имеют символическое, а не военное значение, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Что касается поставок вооружения на Украину, во-первых, этот регион полон вооружения, поскольку там заводы еще с советского времени продолжают работать. Как в Донбассе, так и в юго-восточной части Украины, вооружения огромное количество. Поэтому эти поставки, на мой взгляд, имеют не столько военное, сколько символическое значение в том плане, что британцы помогают вооружать украинскую армию. Кстати, они делают это за деньги, и вооружение это списанное – в основном туда пошли катера", - рассказал посол.Он подчеркнул, что военное значение скорее имеют две базы, которые британцы помогают строить на Азовском море, одну из них в Мариуполе. "Вот там будут проблемы, потому что если там будут натовские базы, то это будет иметь военное значение", - пояснил Келин.В рамках учебной миссии Orbital минобороны Великобритании на Украине, которая была запущена в 2015 году, подготовку прошли около 22 тысяч украинских военных, в январе Британия направила на Украину дополнительно новых военных инструкторов и две тысячи ракет. В настоящее время на Украине находятся 100 британских военных инструкторов. При этом Лондон неоднократно заявлял, что не собирается отправлять боевые подразделения британской армии в случае обострения ситуации.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html

https://ria.ru/20220202/dzhonson-1770676374.html

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в мире, великобритания, минобороны великобритании, украина, ситуация в днр и лнр, россия, андрей келин