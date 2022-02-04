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В Марий Эл ужесточат ограничения по COVID-19

В Марий Эл ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

В Марий Эл ужесточат ограничения по COVID-19

Детям и подросткам в Марий Эл на два месяца запрещено посещать кружки и секции из-за роста заболеваемости, режим повышенной готовности в республике также... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:13

2022-02-04T14:13

2022-02-04T14:13

распространение коронавируса

общество

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Детям и подросткам в Марий Эл на два месяца запрещено посещать кружки и секции из-за роста заболеваемости, режим повышенной готовности в республике также продлевается до 4 апреля, сообщает пресс-служба главы региона."С 7 февраля по 4 апреля приостанавливается посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, а также работа кружков и секций", - говорится в сообщении.На этот же период запрещается проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных подобных внеурочных мероприятий с очным присутствием детей и подростков.Отмечается, что режим повышенной готовности в Марий Эл продлевается до 4 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика марий эл, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы