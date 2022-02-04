https://ria.ru/20220204/obse-1771027276.html

В Луганске призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку

В Луганске призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку - РИА Новости, 04.02.2022

В Луганске призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует стягивание тяжелого вооружения украинскими силовиками к линии соприкосновения в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:13

2022-02-04T11:13

2022-02-04T12:20

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

обсе

смм обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371377_0:66:3073:1795_1920x0_80_0_0_26dc2d8ab22228bdb517865bc760d716.jpg

ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует стягивание тяжелого вооружения украинскими силовиками к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."Продолжаем фиксировать факты стягивания противником к линии боевого соприкосновения тяжелого вооружения, что запрещено минскими договоренностями", - заявил Филипоненко. Он призвал руководство Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провести внутреннюю проверку из-за отсутствия в отчетах информации о тяжелом вооружении украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе."По данным нашей разведки в районе населенного пункта Путилино (под контролем Киева – ред.), на удалении менее девяти километров от линии боевого соприкосновения, выявлено нахождение двух единиц танков Т-72", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что эти украинские танки, по данным Народной милиции ЛНР, были зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ еще 24 января, "однако не были отражены в ежедневном отчете миссии"."Считаем, что руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо провести внутреннюю проверку по данному факту. Мы не исключаем, что некоторые сотрудники миссии осознанно идут на должностное преступление, не включая подобную информацию в отчеты", - подчеркнул Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220131/kniga-1770342772.html

https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770409498.html

https://ria.ru/20220127/donbass-1769780454.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, обсе, смм обсе