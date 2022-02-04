11:13 04.02.2022 (обновлено: 12:20 04.02.2022)
В Луганске призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку
ЛНР призвали ОБСЕ провести внутреннюю проверку из-за неотражения оружия ВСУ в отчетах
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСанитарная обработка автомобилей ОБСЕ, въезжающих на территорию ЛНР
Санитарная обработка автомобилей ОБСЕ, въезжающих на территорию ЛНР
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует стягивание тяжелого вооружения украинскими силовиками к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Продолжаем фиксировать факты стягивания противником к линии боевого соприкосновения тяжелого вооружения, что запрещено минскими договоренностями", - заявил Филипоненко. Он призвал руководство Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провести внутреннюю проверку из-за отсутствия в отчетах информации о тяжелом вооружении украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
Он уточнил, что эти украинские танки, по данным Народной милиции ЛНР, были зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ еще 24 января, "однако не были отражены в ежедневном отчете миссии".
"Считаем, что руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо провести внутреннюю проверку по данному факту. Мы не исключаем, что некоторые сотрудники миссии осознанно идут на должностное преступление, не включая подобную информацию в отчеты", - подчеркнул Филипоненко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.