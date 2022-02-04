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В актовом зале подмосковной школы обрушилась кровля
В актовом зале подмосковной школы обрушилась кровля - РИА Новости, 04.02.2022
В актовом зале подмосковной школы обрушилась кровля
В одной из школ Пушкинского городского округа Подмосковья обрушилась крыша актового зала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:33
2022-02-04T17:08
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В одной из школ Пушкинского городского округа Подмосковья обрушилась крыша актового зала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что это произошло в поселке Ашукино, на улице Кольцова. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров."На момент обрушения детей в здании не было", — добавил собеседник агентства.Прокуратура Московской области начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. Планируется оценить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия ответственных за безопасность школьников.Областной главк Следственного комитета также проводит проверку.
https://ria.ru/20220201/obrushenie-1770414336.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
15:33 04.02.2022 (обновлено: 17:08 04.02.2022)
 
В актовом зале подмосковной школы обрушилась кровля

В актовом зале подмосковной школы обрушилась кровля на площади 700 квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииКровля обрушилась в актовом зале школы в Пушкинском городском округе Подмосковья
Кровля обрушилась в актовом зале школы в Пушкинском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : МЧС России
Кровля обрушилась в актовом зале школы в Пушкинском городском округе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В одной из школ Пушкинского городского округа Подмосковья обрушилась крыша актового зала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Он уточнил, что это произошло в поселке Ашукино, на улице Кольцова. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров.
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"На момент обрушения детей в здании не было", — добавил собеседник агентства.
Прокуратура Московской области начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. Планируется оценить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия ответственных за безопасность школьников.
Областной главк Следственного комитета также проводит проверку.
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