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В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю
В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю - РИА Новости, 04.02.2022
В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю
"Роснефть" поставит китайской CNPC до 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года, сумма поставок исходя из текущей рыночной цены... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:47
2022-02-04T17:51
экономика
цены на нефть
россия
роснефть
китай
нефть
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роснефть" поставит китайской CNPC до 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года, сумма поставок исходя из текущей рыночной цены составляет 80 миллиардов долларов, сообщается в материалах компании."Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в пятницу подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, сообщила ранее российская компания."Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период поставки: в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года", - говорится в сообщении "Роснефти".В материалах при этом отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, поскольку зависит от рыночных цен на нефть в долгосрочной перспективе. "Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет 80 миллиардов долларов США", - отмечает компания.
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экономика, цены на нефть, россия, роснефть, китай, нефть
17:47 04.02.2022 (обновлено: 17:51 04.02.2022)
 
В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю

"Роснефть" поставит китайской CNPC сто миллионов тонн нефти до 31 декабря 2033 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роснефть" поставит китайской CNPC до 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года, сумма поставок исходя из текущей рыночной цены составляет 80 миллиардов долларов, сообщается в материалах компании.
"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в пятницу подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, сообщила ранее российская компания.
"Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период поставки: в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года", - говорится в сообщении "Роснефти".
В материалах при этом отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, поскольку зависит от рыночных цен на нефть в долгосрочной перспективе. "Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет 80 миллиардов долларов США", - отмечает компания.
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