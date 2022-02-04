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В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю
В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю - РИА Новости, 04.02.2022
В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю
"Роснефть" поставит китайской CNPC до 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года, сумма поставок исходя из текущей рыночной цены... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:47
2022-02-04T17:47
2022-02-04T17:51
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роснефть" поставит китайской CNPC до 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года, сумма поставок исходя из текущей рыночной цены составляет 80 миллиардов долларов, сообщается в материалах компании."Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в пятницу подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, сообщила ранее российская компания."Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период поставки: в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года", - говорится в сообщении "Роснефти".В материалах при этом отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, поскольку зависит от рыночных цен на нефть в долгосрочной перспективе. "Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет 80 миллиардов долларов США", - отмечает компания.
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экономика, цены на нефть, россия, роснефть, китай, нефть
17:47 04.02.2022 (обновлено: 17:51 04.02.2022)
В "Роснефти" раскрыли детали договора о поставках нефти Китаю
"Роснефть" поставит китайской CNPC сто миллионов тонн нефти до 31 декабря 2033 года