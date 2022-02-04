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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220204/nalogi-1771039625.html
Объем таможенных налоговых поступлений КНР в 2021 году вырос на 17,7%
Объем таможенных налоговых поступлений КНР в 2021 году вырос на 17,7% - РИА Новости, 04.02.2022
Объем таможенных налоговых поступлений КНР в 2021 году вырос на 17,7%
По итогам 2021 года объем таможенных налоговых поступлений Китая составил 2,01 триллиона юаней, увеличившись на 17,7% в годовом исчислении. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:58
2022-02-04T11:58
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 4 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 2021 года объем таможенных налоговых поступлений Китая составил 2,01 триллиона юаней, увеличившись на 17,7% в годовом исчислении.Данный показатель впервые перешагнул отметку в 2 триллиона юаней (около 313,75 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Таможенные органы страны углубили реформу по налогообложению и налоговому управлению, и налоговые поступления в 2021 году превысили намеченный на год целевой показатель, сообщили в ведомстве.Данные также показали, что в декабре 2021 года общее время таможенного оформления импортных товаров составило 32,97 часа, в то время как время для процедур таможенного оформления экспортных товаров достигло 1,23 часа, сократившись на 66% и 90% соответственно по сравнению с 2017 годом.Напомним, что внешнеторговый оборот Китая за 2021 год вырос на 21,4% в годовом исчислении до 39,1 триллиона юаней.
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китай
11:58 04.02.2022
 

Объем таможенных налоговых поступлений КНР в 2021 году вырос на 17,7%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 4 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 2021 года объем таможенных налоговых поступлений Китая составил 2,01 триллиона юаней, увеличившись на 17,7% в годовом исчислении.
Данный показатель впервые перешагнул отметку в 2 триллиона юаней (около 313,75 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
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Таможенные органы страны углубили реформу по налогообложению и налоговому управлению, и налоговые поступления в 2021 году превысили намеченный на год целевой показатель, сообщили в ведомстве.
Данные также показали, что в декабре 2021 года общее время таможенного оформления импортных товаров составило 32,97 часа, в то время как время для процедур таможенного оформления экспортных товаров достигло 1,23 часа, сократившись на 66% и 90% соответственно по сравнению с 2017 годом.
Напомним, что внешнеторговый оборот Китая за 2021 год вырос на 21,4% в годовом исчислении до 39,1 триллиона юаней.
 
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