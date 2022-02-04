https://ria.ru/20220204/minenergo-1771118402.html

Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО

Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО - РИА Новости, 04.02.2022

Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО

МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО),... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:58

2022-02-04T16:58

2022-02-04T17:14

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО), которую выявила комиссия министерства в результате проверки деятельности предприятия, сообщило Минэнерго.Минэнерго отмечает, что в соответствии с полученными сведениями в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП ФЭСКО были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях."Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - добавляет Минэнерго.Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220121/uscherb-1768836034.html

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россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика