https://ria.ru/20220204/minenergo-1771118402.html
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО - РИА Новости, 04.02.2022
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО
МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО),... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:58
2022-02-04T16:58
2022-02-04T17:14
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происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
жкх
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО), которую выявила комиссия министерства в результате проверки деятельности предприятия, сообщило Минэнерго.Минэнерго отмечает, что в соответствии с полученными сведениями в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП ФЭСКО были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях."Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - добавляет Минэнерго.Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
16:58 04.02.2022 (обновлено: 17:14 04.02.2022)
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО
Минэнерго: МВД и ФСБ пресекли незаконную деятельность лиц из руководства в компании ФЭСКО