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Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО - РИА Новости, 04.02.2022
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО
МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО),... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:58
2022-02-04T17:14
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО), которую выявила комиссия министерства в результате проверки деятельности предприятия, сообщило Минэнерго.Минэнерго отмечает, что в соответствии с полученными сведениями в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП ФЭСКО были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях."Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - добавляет Минэнерго.Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.
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россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
16:58 04.02.2022 (обновлено: 17:14 04.02.2022)
 
Минэнерго сообщило о пресечении незаконной деятельности компании ФЭСКО

Минэнерго: МВД и ФСБ пресекли незаконную деятельность лиц из руководства в компании ФЭСКО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО), которую выявила комиссия министерства в результате проверки деятельности предприятия, сообщило Минэнерго.
"Сотрудникам МВД России и ФСБ России при взаимодействии с Департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России пресечена противоправная деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго России организации – ФГУП "Федеральная энергосервисная компания"", - говорится в сообщении.
Минэнерго отмечает, что в соответствии с полученными сведениями в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП ФЭСКО были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях.
"Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - добавляет Минэнерго.
Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.
Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей
 
РоссияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкЖКХМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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