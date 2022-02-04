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Власти Липецкой области вновь передают служебные автомобили медикам
Власти Липецкой области вновь передают служебные автомобили медикам - РИА Новости, 04.02.2022
Власти Липецкой области вновь передают служебные автомобили медикам
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и резко возросшей нагрузкой на амбулаторное звено региональной сферы здравоохранения принято решение передать... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:21
2022-02-04T10:21
2022-02-04T10:21
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
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ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и резко возросшей нагрузкой на амбулаторное звено региональной сферы здравоохранения принято решение передать служебные автомобили администрации Липецкой области медикам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, уже сегодня 30 автомобилей из гаража администрации поступят в медучреждения. Все расходы по обслуживанию транспорта власти возьмет на себя областная администрация.Артамонов отметил, что распределять машины по медицинским учреждениям будет региональное управление здравоохранения в зависимости от потребностей отрасли. Автомобили могут быть использованы как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории."Кратно выросло количество обращений в скорую и к врачам. Продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы", - сказал Артамонов.Ранее в 2020 и 2021 году администрация области также передавала служебные автомобили для помощи медикам
https://ria.ru/20220201/lekarstva-1770452668.html
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игорь артамонов, здоровье - общество
ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости
. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и резко возросшей нагрузкой на амбулаторное звено региональной сферы здравоохранения принято решение передать служебные автомобили администрации Липецкой области медикам, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, уже сегодня 30 автомобилей из гаража администрации поступят в медучреждения. Все расходы по обслуживанию транспорта власти возьмет на себя областная администрация.
Артамонов отметил, что распределять машины по медицинским учреждениям будет региональное управление здравоохранения в зависимости от потребностей отрасли. Автомобили могут быть использованы как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории.
"Кратно выросло количество обращений в скорую и к врачам. Продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы", - сказал Артамонов.
Ранее в 2020 и 2021 году администрация области также передавала служебные автомобили для помощи медикам