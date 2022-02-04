https://ria.ru/20220204/makron-1771118095.html

Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию

Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию - РИА Новости, 04.02.2022

Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и на Украину на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа, направленных на деэскалацию ситуации... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:56

2022-02-04T16:56

2022-02-04T16:56

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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и на Украину на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа, направленных на деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы не отступим ни перед какими усилиями, которые могут привести к деэскалации. Именно с этой целью президент Республики в начале следующей недели направится в Россию и на Украину, потому что в последние недели у нас был существенный прогресс, особенно в ходе встречи в Париже политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", - сказал Атталь в эфире BFM TV.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/peregovory-1771080077.html

https://ria.ru/20220128/frantsuzy-1770074765.html

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