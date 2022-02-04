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Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию
Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию - РИА Новости, 04.02.2022
Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и на Украину на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа, направленных на деэскалацию ситуации... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:56
2022-02-04T16:56
в мире
дмитрий песков
владимир путин
москва
киев
нато
россия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и на Украину на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа, направленных на деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы не отступим ни перед какими усилиями, которые могут привести к деэскалации. Именно с этой целью президент Республики в начале следующей недели направится в Россию и на Украину, потому что в последние недели у нас был существенный прогресс, особенно в ходе встречи в Париже политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", - сказал Атталь в эфире BFM TV.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/peregovory-1771080077.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, нато, россия, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон
16:56 04.02.2022
 
Во Франции назвали цель визита Макрона в Россию

Представитель правительства Атталь: Макрон направится в Россию ради деэскалации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и на Украину на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа, направленных на деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Мы не отступим ни перед какими усилиями, которые могут привести к деэскалации. Именно с этой целью президент Республики в начале следующей недели направится в Россию и на Украину, потому что в последние недели у нас был существенный прогресс, особенно в ходе встречи в Париже политсоветников лидеров стран "нормандской четверки", - сказал Атталь в эфире BFM TV.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
14:30
В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля - на Украину. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля встретится в Москве с Макроном.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 20:59
Французы ополчились на Макрона после его разговора с Путиным
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКиевНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭммануэль Макрон
 
 
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