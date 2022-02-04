https://ria.ru/20220204/krym-1771002767.html

Экс-глава дирекции по ФЦП рассказал о сценариях развития Крыма

Экс-глава дирекции по ФЦП рассказал о сценариях развития Крыма - РИА Новости, 04.02.2022

Экс-глава дирекции по ФЦП рассказал о сценариях развития Крыма

Генеральный директор дирекции по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года"... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:05

2022-02-04T09:05

2022-02-04T11:06

экономика

россия

севастополь

республика крым

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Генеральный директор дирекции по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года" с 2016 по 2021 год Андрей Никитченко заявил в интервью РИА Новости, что перед Крымом открываются разные возможности, которые условно можно разделить на три сценария."Программа (госпрограмма развития Крыма – ред.) как инструмент федерального финансирования создает инфраструктуру, дает возможности, но она не гарантирует развитие. Под развитием я понимаю опережающий рост валового регионального продукта, сопровождаемый ростом благосостояния населения и налогооблагаемой базы. И сейчас перед Крымом открываются разные возможности. Условно – развилка из трех путей", - заявил Никитченко.В частности, по его словам, можно пойти по пути советского Крыма с корректировкой на новое время."Это централизация и консервация той устоявшейся инфраструктуры, которая была во второй половине ХХ века. Второй вариант – пойти по пути Сочи, повторить так называемый "сочинский ренессанс", когда происходит радикальное развитие за счет масштабных бюджетных вливаний федерального центра", - подчеркнул Никитченко.Третий сценарий, по его словам, называется "черноморским "тигром"."Это модель развития, которая подразумевает опору на созданную за счет программы инфраструктуру и частный капитал, выступающий главной движущей силой в условиях конкуренции. Такой капитал нацелен на рост на основе несколько другой отраслевой инфраструктуры: прежде всего – высокотехнологичных отраслей, высшего образования, науки, высокой медицины, а также инжиниринга и туризма. В мире есть успешные аналоги, и в этом случае модель получается устойчивой и адаптивной к внешним вызовам", - сказал Никитченко.ФЦП социально-экономического развития Крыма и города Севастополь принята в 2014 году. Позднее решением правительства России - продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФЦП, общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников. При этом в 2022 году ФЦП преобразовали в государственную программу с сохранением финансирования и всех предусмотренных мероприятий.Читайте полный текст интервью Андрея Никитченко >>

https://ria.ru/20220203/krym-1770649907.html

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экономика, россия, севастополь, республика крым, общество