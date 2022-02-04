https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771090647.html

В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках - РИА Новости, 04.02.2022

В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в поликлиниках Пскова и Великих Лук Псковской области из-за неблагоприятной эпидситуации с распространением... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:05

2022-02-04T15:05

2022-02-04T15:20

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

псковская область

великолукский район

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в поликлиниках Пскова и Великих Лук Псковской области из-за неблагоприятной эпидситуации с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщает в пятнцу на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" оперштаб региона."С 31 января до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения нового штамма вируса "омикрон" с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией в Пскове и Великих Луках временно приостановлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению", - информирует ведомство.Как поясняют в оперштабе, приостановка распространяется, в частности, на плановый прием врачей и фельдшеров терапевтических участков, врачей общей практики и врачей-специалистов. Также временно не проводятся профилактические медосмотры и диспансеризация. При этом сохраняется медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями и неотложная помощь. Также ограничения не касаются выдачи лекарств льготным категориям населения.Как сообщал накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с учетом "стремительного" развития эпидситуации в регионе в школах Великих Лук и Великолукского района вводится дистанционное обучение до 13 февраля. Ранее на этот формат уже перешли ученики в Пскове и Псковском районе.

https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

псковская область

великолукский район

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здоровье - общество, общество, псковская область, великолукский район, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса