Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771090647.html
В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках
В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках - РИА Новости, 04.02.2022
В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках
Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в поликлиниках Пскова и Великих Лук Псковской области из-за неблагоприятной эпидситуации с распространением... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:05
2022-02-04T15:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
псковская область
великолукский район
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1a63fa03510bfdf7e4f882fd014b5cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в поликлиниках Пскова и Великих Лук Псковской области из-за неблагоприятной эпидситуации с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщает в пятнцу на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" оперштаб региона."С 31 января до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения нового штамма вируса "омикрон" с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией в Пскове и Великих Луках временно приостановлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению", - информирует ведомство.Как поясняют в оперштабе, приостановка распространяется, в частности, на плановый прием врачей и фельдшеров терапевтических участков, врачей общей практики и врачей-специалистов. Также временно не проводятся профилактические медосмотры и диспансеризация. При этом сохраняется медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями и неотложная помощь. Также ограничения не касаются выдачи лекарств льготным категориям населения.Как сообщал накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с учетом "стремительного" развития эпидситуации в регионе в школах Великих Лук и Великолукского района вводится дистанционное обучение до 13 февраля. Ранее на этот формат уже перешли ученики в Пскове и Псковском районе.
https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html
псковская область
великолукский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6352ab5830a480b1283d3bda6da95f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, псковская область, великолукский район, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:05 04.02.2022 (обновлено: 15:20 04.02.2022)
 
В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках из-за COVID-19

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в поликлиниках Пскова и Великих Лук Псковской области из-за неблагоприятной эпидситуации с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщает в пятнцу на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" оперштаб региона.
"С 31 января до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения нового штамма вируса "омикрон" с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией в Пскове и Великих Луках временно приостановлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению", - информирует ведомство.
Как поясняют в оперштабе, приостановка распространяется, в частности, на плановый прием врачей и фельдшеров терапевтических участков, врачей общей практики и врачей-специалистов. Также временно не проводятся профилактические медосмотры и диспансеризация. При этом сохраняется медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями и неотложная помощь. Также ограничения не касаются выдачи лекарств льготным категориям населения.
Как сообщал накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с учетом "стремительного" развития эпидситуации в регионе в школах Великих Лук и Великолукского района вводится дистанционное обучение до 13 февраля. Ранее на этот формат уже перешли ученики в Пскове и Псковском районе.
Медицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
11:41Распространение коронавируса
Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоПсковская областьВеликолукский районКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала