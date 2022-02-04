15:05 04.02.2022 (обновлено: 15:20 04.02.2022)
В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках
В Великих Луках и Пскове приостановили плановую медпомощь в поликлиниках из-за COVID-19
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в поликлиниках Пскова и Великих Лук Псковской области из-за неблагоприятной эпидситуации с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщает в пятнцу на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" оперштаб региона.
"С 31 января до особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения нового штамма вируса "омикрон" с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией в Пскове и Великих Луках временно приостановлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению", - информирует ведомство.
Как поясняют в оперштабе, приостановка распространяется, в частности, на плановый прием врачей и фельдшеров терапевтических участков, врачей общей практики и врачей-специалистов. Также временно не проводятся профилактические медосмотры и диспансеризация. При этом сохраняется медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями и неотложная помощь. Также ограничения не касаются выдачи лекарств льготным категориям населения.
Как сообщал накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с учетом "стремительного" развития эпидситуации в регионе в школах Великих Лук и Великолукского района вводится дистанционное обучение до 13 февраля. Ранее на этот формат уже перешли ученики в Пскове и Псковском районе.