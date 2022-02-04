https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771034400.html

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки возросло на 11 255, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:39

2022-02-04T11:39

2022-02-04T11:39

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки возросло на 11 255, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье скончались 34 человека с коронавирусом. Днем ранее количество новых зараженных составляло 8 721 человек.

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html

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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19