https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771034400.html
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки возросло на 11 255, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:39
2022-02-04T11:39
2022-02-04T11:39
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здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки возросло на 11 255, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье скончались 34 человека с коронавирусом. Днем ранее количество новых зараженных составляло 8 721 человек.
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 11 255 новых случаев COVID-19