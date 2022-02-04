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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771032452.html
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 25 019 случаев COVID-19, умерли 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:34
2022-02-04T11:51
распространение коронавируса
россия
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 25 019 случаев COVID-19, умерли 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Доля госпитализаций составляет 6,6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 570 человек",- говорится в сообщении.Накануне в столице было выявлено 26 904 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 454 591 случай коронавируса, выздоровели 2 007 965 человек, умерли 39 271 человек.
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html
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россия, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
11:34 04.02.2022 (обновлено: 11:51 04.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 25 019 новых случаев COVID-19, умерли 79 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 25 019 случаев COVID-19, умерли 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 25 019, госпитализированы - 1646 человек, выздоровели - 13 805 человек, 79 человек умерли за сутки", - сообщается в сводке по столице.
"Доля госпитализаций составляет 6,6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 570 человек",- говорится в сообщении.
Накануне в столице было выявлено 26 904 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 454 591 случай коронавируса, выздоровели 2 007 965 человек, умерли 39 271 человек.
Медработники - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Распространение коронавирусаРоссияМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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