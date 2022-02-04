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В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 25 019 случаев COVID-19, умерли 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:34
2022-02-04T11:34
2022-02-04T11:51
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 25 019 случаев COVID-19, умерли 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Доля госпитализаций составляет 6,6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 570 человек",- говорится в сообщении.Накануне в столице было выявлено 26 904 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 454 591 случай коронавируса, выздоровели 2 007 965 человек, умерли 39 271 человек.
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11:34 04.02.2022 (обновлено: 11:51 04.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1646 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 25 019 новых случаев COVID-19, умерли 79 человек