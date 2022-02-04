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Распространение коронавируса
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В Индии сообщили о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19
В Индии сообщили о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
В Индии сообщили о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19
Минздрав Индии сообщил о резком снижении темпов прироста заражений коронавирусом, в пятницу число новых случаев упало на 13% по сравнению с днем ранее, при этом РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:50
2022-02-04T08:54
распространение коронавируса
в мире
индия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о резком снижении темпов прироста заражений коронавирусом, в пятницу число новых случаев упало на 13% по сравнению с днем ранее, при этом уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) составил менее 10%.Третья волна коронавируса началась в стране с начала января этого года. По данным Минздрава, рост числа случаев заболевания обусловлен штаммом "омикрон", максимальный суточный прирост больных COVID составлял 347,2 тысячи человек.Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки было выявлено 149,3 тысячи новых заболевших, при этом за тоже время выздоровели 246,6 тысячи человек и 1072 человека скончались.Число активных случаев заболевания за минувшие сутки снизилось почти на 100 тысяч человек и составляет 1,43 миллиона, а общее число выздоровевших превысило 40 миллионов. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю снизился до 12,03%.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 41,9 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 500 тысяч.
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в мире, индия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:50 04.02.2022 (обновлено: 08:54 04.02.2022)
 
В Индии сообщили о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

Минздрав Индии сообщил о резком снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Rajanish Kakade
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о резком снижении темпов прироста заражений коронавирусом, в пятницу число новых случаев упало на 13% по сравнению с днем ранее, при этом уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) составил менее 10%.
Третья волна коронавируса началась в стране с начала января этого года. По данным Минздрава, рост числа случаев заболевания обусловлен штаммом "омикрон", максимальный суточный прирост больных COVID составлял 347,2 тысячи человек.
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Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки было выявлено 149,3 тысячи новых заболевших, при этом за тоже время выздоровели 246,6 тысячи человек и 1072 человека скончались.
Число активных случаев заболевания за минувшие сутки снизилось почти на 100 тысяч человек и составляет 1,43 миллиона, а общее число выздоровевших превысило 40 миллионов. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю снизился до 12,03%.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 41,9 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 500 тысяч.
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