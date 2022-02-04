https://ria.ru/20220204/komandirovka-1770983510.html

Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку

Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку - РИА Новости, 04.02.2022

Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправляется в командировку и покидает Россию, сообщается на сайте издания на фоне обвинений в ее адрес в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T00:44

2022-02-04T00:44

2022-02-04T00:44

россия

елена милашина

чеченская республика (чечня)

общество

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61893/36/618933682_0:30:604:370_1920x0_80_0_0_c26e788b69df1046ef42c443c28ea8b2.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправляется в командировку и покидает Россию, сообщается на сайте издания на фоне обвинений в ее адрес в "пособничестве террористам" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.Подчеркивается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, а ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.Ранее Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.

https://ria.ru/20220203/musaeva-1770979671.html

https://ria.ru/20220203/yangulbaevy-1770934892.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, елена милашина, чеченская республика (чечня), общество, рамзан кадыров