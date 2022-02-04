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Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку
Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку - РИА Новости, 04.02.2022
Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправляется в командировку и покидает Россию, сообщается на сайте издания на фоне обвинений в ее адрес в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T00:44
2022-02-04T00:44
россия
елена милашина
чеченская республика (чечня)
общество
рамзан кадыров
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправляется в командировку и покидает Россию, сообщается на сайте издания на фоне обвинений в ее адрес в "пособничестве террористам" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.Подчеркивается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, а ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.Ранее Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
https://ria.ru/20220203/musaeva-1770979671.html
https://ria.ru/20220203/yangulbaevy-1770934892.html
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россия, елена милашина, чеченская республика (чечня), общество, рамзан кадыров
00:44 04.02.2022
 
Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправилась в командировку за пределы России

© Фото : персональная страница Елены Милашиной на FacebookКорреспондент "Новой газеты" Елена Милашина
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : персональная страница Елены Милашиной на Facebook
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправляется в командировку и покидает Россию, сообщается на сайте издания на фоне обвинений в ее адрес в "пособничестве террористам" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации", - пишет издание.
Подчеркивается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, а ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.
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Ранее Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".
Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
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РоссияЕлена МилашинаЧеченская республика (Чечня)ОбществоРамзан Кадыров
 
 
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