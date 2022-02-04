Журналистка "Новой газеты" Милашина отправилась в заграничную командировку
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправилась в командировку за пределы России
© Фото : персональная страница Елены Милашиной на FacebookКорреспондент "Новой газеты" Елена Милашина
© Фото : персональная страница Елены Милашиной на Facebook
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина отправляется в командировку и покидает Россию, сообщается на сайте издания на фоне обвинений в ее адрес в "пособничестве террористам" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации", - пишет издание.
Подчеркивается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, а ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.
Ранее Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".
Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.