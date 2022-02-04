https://ria.ru/20220204/khimoruzhie-1771051335.html
Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию химоружия
Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию химоружия - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию химоружия
Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:40
2022-02-04T12:40
2022-02-04T12:40
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство-участник Конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, россия, китай
Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию химоружия
Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию своих запасов химоружия