https://ria.ru/20220204/katar-1771053489.html

Катар изменил правила посещения страны для российских туристов

Катар изменил правила посещения страны для российских туристов - РИА Новости, 04.02.2022

Катар изменил правила посещения страны для российских туристов

С 3 февраля Катар могут посетить без карантина только те привитые российские туристы, которые получили вторую дозу "Спутника V" не позднее, чем за полгода до... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:22

2022-02-04T13:22

2022-02-04T13:22

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 3 февраля Катар могут посетить без карантина только те привитые российские туристы, которые получили вторую дозу "Спутника V" не позднее, чем за полгода до поездки, сообщает АТОР.Власти Катара приняли решение о сокращении срока действия российских сертификатов о вакцинации от коронавируса с 12 до шести месяцев. Если гость привит препаратами, одобренными ВОЗ, то его антиковидные документы действительны девять месяцев, сообщили экспертам ассоциации в Национальном офисе по туризму страны. Решение принято на фоне роста числа заболевших коронавирусом в мире.Таким образом, путешественникам, которые получили российский сертификат более полугода назад, придется проходить семидневный карантин, как того требуют условия въезда для неиммунизированных гостей. Бустер "Спутником Лайт" эмират не признает.Остальные условия корректировкам не подвергаются.По-прежнему за сутки до визита необходимо зарегистрироваться на сайте ehteraz.gov.qa, а за 72 часа до поездки получить отрицательный результат ПЦР-анализа. Кроме того, нужен еще тест на антитела с положительным результатом, сделанный не ранее, чем за 30 дней до визита и спустя не менее, чем 14 дней со дня вакцинации второй дозой. Примечательно, что нужно пройти тест на специфические антитела после прививки, а не болезни.От теста на антитела освобождаются гости, прошедшие иммунизацию "Спутник V" и как минимум одной дозой Pfizer или Moderna. После последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

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туризм, катар, воз, новости - туризм, коронавирус covid-19