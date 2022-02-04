https://ria.ru/20220204/gaz-1771154473.html

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 04.02.2022

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в субботу, свидетельствуют... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:45

2022-02-04T19:45

2022-02-04T19:45

экономика

газпром

европа

оператор гтс украины

россия

польша

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в субботу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако предложение осталось невостребованным."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания все равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей.Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.Что касается транзита через Украину, то в пятницу он, согласно данным "Оператора ГТС Украины", составил 81,7 миллиона кубометров. Информации о номинациях же на субботу — в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией — еще нет.Однако данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что поставки могут немного вырасти. Заявка на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, на 5 февраля чуть выросла - до 62,2 миллиона кубометров, а днем ранее этот показатель составлял 56,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769580353.html

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экономика, газпром, европа, оператор гтс украины, россия, польша