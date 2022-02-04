https://ria.ru/20220204/deutschewelle-1771090156.html
Deutsche Welle прекратила работу своего бюро в Москве
Deutsche Welle прекратила работу своего бюро в Москве - РИА Новости, 04.02.2022
Deutsche Welle прекратила работу своего бюро в Москве
Бюро Deutsche Welle в Москве прекратило в пятницу свою работу, сообщила немецкая медиакомпания. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:02
2022-02-04T15:02
2022-02-04T15:19
в мире
deutsche welle
москва
анналена бербок
берлин (город)
мид германии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бюро Deutsche Welle в Москве прекратило в пятницу свою работу, сообщила немецкая медиакомпания.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать."Решение правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени (06:00 UTC)", - говорится в сообщении Deutsche Welle.
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в мире, deutsche welle, москва, анналена бербок, берлин (город), мид германии, россия
15:02 04.02.2022 (обновлено: 15:19 04.02.2022)
Deutsche Welle прекратила работу своего бюро в Москве
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle сообщила о прекращении работы своего бюро в Москве