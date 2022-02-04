https://ria.ru/20220204/deputat-1771126088.html
В Госдуме призвали заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии
В Госдуме призвали заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии - РИА Новости, 04.02.2022
В Госдуме призвали заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор для... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:31
2022-02-04T17:31
2022-02-04T17:31
общество
василий пискарев
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор для блокировки Telegram-канала, пропагандирующего педофилию, сообщили в пресс-службе парламентария."Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращения генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову, где попросил провести проверку и заблокировать Telegram-канал, где ведется пропаганда педофилии", - цитирует пресс-служба слова Пискарева.Как отмечают в пресс-службе, информацию о появлении такого ресурса в думский комитет направили представители общественности."Заявители указывают на ведущееся авторами Telegram-канала в оправдательном тоне обсуждение возможности действий сексуального характера между взрослыми и детьми и усматривают признаки вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья", - сказано в тексте обращения."Это уже не первый случай, когда к нам поступает информация о появлении подобных ресурсов. Информацию мы направляем в компетентные органы, и эти каналы блокируются. Авторы думают, что если они не распространяют порнографические материалы, то не нарушают закон. Это не так. Оправдание педофилии - это создание угрозы для жизни и здоровья ребенка, и такие ресурсы точно также должны быть оперативно заблокированы", - подчеркнул Пискарев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, василий пискарев, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, игорь краснов
В Госдуме призвали заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии
В Госдуме призвали Генпрокуратуру заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор для блокировки Telegram-канала, пропагандирующего педофилию, сообщили в пресс-службе парламентария.
"Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
направил обращения генеральному прокурору РФ Игорю Краснову
и руководителю Роскомнадзора
Андрею Липову, где попросил провести проверку и заблокировать Telegram-канал, где ведется пропаганда педофилии", - цитирует пресс-служба слова Пискарева.
Как отмечают в пресс-службе, информацию о появлении такого ресурса в думский комитет направили представители общественности.
"Заявители указывают на ведущееся авторами Telegram-канала в оправдательном тоне обсуждение возможности действий сексуального характера между взрослыми и детьми и усматривают признаки вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья", - сказано в тексте обращения.
"Это уже не первый случай, когда к нам поступает информация о появлении подобных ресурсов. Информацию мы направляем в компетентные органы, и эти каналы блокируются. Авторы думают, что если они не распространяют порнографические материалы, то не нарушают закон. Это не так. Оправдание педофилии - это создание угрозы для жизни и здоровья ребенка, и такие ресурсы точно также должны быть оперативно заблокированы", - подчеркнул Пискарев.