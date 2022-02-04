Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии
Посол Британии Броннерт: отношения с Москвой не идеальны, но Лондон готов сотрудничать
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения с Россией находятся не в том состоянии, как хотела бы Великобритания, но страна готова продолжать сотрудничество там, где это возможно, заявила посол страны в Москве Дебора Броннерт.
"Двусторонние отношения между Великобританией и Россией, как не раз говорил наш премьер-министр, находятся не в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть", - заявила Броннерт в интервью RTVI.
В то же время, по ее словам, после окончания холодной войны Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев "пытались построить другие отношения", а в годы Второй мировой СССР "сильно пострадал и внес большой вклад в победу над нацизмом, сотрудничая с Великобританией и другими союзниками".
"Мы помним эту жертву, мы помним нашу общую историю, которая показывает, на что мы способны. К сожалению, сегодня Великобритании приходится защищать свою безопасность, мы подвергаемся нападениям со стороны сотрудников российских спецслужб. Мы продолжим принимать меры по защите своей страны и реагировать на возникающие угрозы", - сказала она, отметив, что в то же время Великобритания будет сотрудничать с Россией в рамках Совета Безопасности ООН.
"Мы продолжаем взаимодействовать по вопросам изменения климата. За последние годы Великобритания и Россия провели много обсуждений по этому вопросу, посещали друг друга и обменивались наработками. Мы входили, то есть входим в руководящую структуру ООН", - напомнила она.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
31 января, 08:00Зачем Борису Джонсону война с Россией