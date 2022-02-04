https://ria.ru/20220204/britaniya-1771129938.html

Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии

Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии - РИА Новости, 04.02.2022

Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии

Отношения с Россией находятся не в том состоянии, как хотела бы Великобритания, но страна готова продолжать сотрудничество там, где это возможно, заявила посол... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:50

2022-02-04T17:50

2022-02-04T17:50

в мире

великобритания

россия

дебора броннерт

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151857/64/1518576424_0:154:3101:1898_1920x0_80_0_0_b1c6e8687a429d1971786b0650fa4c1c.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения с Россией находятся не в том состоянии, как хотела бы Великобритания, но страна готова продолжать сотрудничество там, где это возможно, заявила посол страны в Москве Дебора Броннерт."Двусторонние отношения между Великобританией и Россией, как не раз говорил наш премьер-министр, находятся не в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть", - заявила Броннерт в интервью RTVI.В то же время, по ее словам, после окончания холодной войны Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев "пытались построить другие отношения", а в годы Второй мировой СССР "сильно пострадал и внес большой вклад в победу над нацизмом, сотрудничая с Великобританией и другими союзниками"."Мы помним эту жертву, мы помним нашу общую историю, которая показывает, на что мы способны. К сожалению, сегодня Великобритании приходится защищать свою безопасность, мы подвергаемся нападениям со стороны сотрудников российских спецслужб. Мы продолжим принимать меры по защите своей страны и реагировать на возникающие угрозы", - сказала она, отметив, что в то же время Великобритания будет сотрудничать с Россией в рамках Совета Безопасности ООН."Мы продолжаем взаимодействовать по вопросам изменения климата. За последние годы Великобритания и Россия провели много обсуждений по этому вопросу, посещали друг друга и обменивались наработками. Мы входили, то есть входим в руководящую структуру ООН", - напомнила она.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20220204/mid-1771049627.html

https://ria.ru/20220202/peregovory-1770751390.html

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия, дебора броннерт, нато