Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/britaniya-1771129938.html
Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии
Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии - РИА Новости, 04.02.2022
Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии
Отношения с Россией находятся не в том состоянии, как хотела бы Великобритания, но страна готова продолжать сотрудничество там, где это возможно, заявила посол... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:50
2022-02-04T17:50
в мире
великобритания
россия
дебора броннерт
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151857/64/1518576424_0:154:3101:1898_1920x0_80_0_0_b1c6e8687a429d1971786b0650fa4c1c.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения с Россией находятся не в том состоянии, как хотела бы Великобритания, но страна готова продолжать сотрудничество там, где это возможно, заявила посол страны в Москве Дебора Броннерт."Двусторонние отношения между Великобританией и Россией, как не раз говорил наш премьер-министр, находятся не в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть", - заявила Броннерт в интервью RTVI.В то же время, по ее словам, после окончания холодной войны Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев "пытались построить другие отношения", а в годы Второй мировой СССР "сильно пострадал и внес большой вклад в победу над нацизмом, сотрудничая с Великобританией и другими союзниками"."Мы помним эту жертву, мы помним нашу общую историю, которая показывает, на что мы способны. К сожалению, сегодня Великобритании приходится защищать свою безопасность, мы подвергаемся нападениям со стороны сотрудников российских спецслужб. Мы продолжим принимать меры по защите своей страны и реагировать на возникающие угрозы", - сказала она, отметив, что в то же время Великобритания будет сотрудничать с Россией в рамках Совета Безопасности ООН."Мы продолжаем взаимодействовать по вопросам изменения климата. За последние годы Великобритания и Россия провели много обсуждений по этому вопросу, посещали друг друга и обменивались наработками. Мы входили, то есть входим в руководящую структуру ООН", - напомнила она.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20220204/mid-1771049627.html
https://ria.ru/20220202/peregovory-1770751390.html
https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151857/64/1518576424_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_c690207de21bbd72f3c33cd0ba1b73d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, дебора броннерт, нато
17:50 04.02.2022
 
Лондон готов продолжать сотрудничать с Москвой, заявила посол Британии

Посол Британии Броннерт: отношения с Москвой не идеальны, но Лондон готов сотрудничать

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения с Россией находятся не в том состоянии, как хотела бы Великобритания, но страна готова продолжать сотрудничество там, где это возможно, заявила посол страны в Москве Дебора Броннерт.
"Двусторонние отношения между Великобританией и Россией, как не раз говорил наш премьер-министр, находятся не в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть", - заявила Броннерт в интервью RTVI.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:34
В МИД предупредили об ответе на санкции Британии против российских СМИ
В то же время, по ее словам, после окончания холодной войны Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев "пытались построить другие отношения", а в годы Второй мировой СССР "сильно пострадал и внес большой вклад в победу над нацизмом, сотрудничая с Великобританией и другими союзниками".
"Мы помним эту жертву, мы помним нашу общую историю, которая показывает, на что мы способны. К сожалению, сегодня Великобритании приходится защищать свою безопасность, мы подвергаемся нападениям со стороны сотрудников российских спецслужб. Мы продолжим принимать меры по защите своей страны и реагировать на возникающие угрозы", - сказала она, отметив, что в то же время Великобритания будет сотрудничать с Россией в рамках Совета Безопасности ООН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 20:45
Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности
"Мы продолжаем взаимодействовать по вопросам изменения климата. За последние годы Великобритания и Россия провели много обсуждений по этому вопросу, посещали друг друга и обменивались наработками. Мы входили, то есть входим в руководящую структуру ООН", - напомнила она.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 08:00
Зачем Борису Джонсону война с Россией
 
В миреВеликобританияРоссияДебора БроннертНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала