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Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности
Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 04.02.2022
Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности
Китай поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:17
2022-02-04T13:17
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", - говорится в заявлении.
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россия, китай, в мире
13:17 04.02.2022
 
Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности

Китай поддержал предложения России по формированию долгосрочных гарантий безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и Китайской народной республики
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги России и Китайской народной республики
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.
Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", - говорится в заявлении.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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