https://ria.ru/20220204/bezopasnost-1771060420.html

Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности

Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 04.02.2022

Китай поддержал российские предложения по гарантиям безопасности

Китай поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

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китай

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", - говорится в заявлении.

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