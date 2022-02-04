https://ria.ru/20220204/belorussiya-1771111300.html
В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными
В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными - РИА Новости, 04.02.2022
В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными измышления о якобы военной агрессии с... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:33
2022-02-04T16:33
2022-02-04T16:50
в мире
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными измышления о якобы военной агрессии с белорусской территории против Киева, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."Вчера такой разговор состоялся по инициативе американской стороны. Прежде всего обсудили актуальную ситуацию в регионе. До американской стороны было доведено наше видение на происходящие процессы, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно, и это было подчеркнуто министром, измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными", - говорится в комментарии Глаза, размещенном в пятницу на сайте МИД республики.Он добавил, что "любой белорус, наверное, понимает, что такие вымыслы, в принципе, могут существовать только в головах горе-стратегов и аналитиков, которые очень далеки от нашего региона".В целом пресс-секретарь отметил, что во время разговора затронули достаточно широкий спектр вопросов, включая белорусско-российские военные учения в феврале. "В связи с интересом американской стороны также особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ", - подчеркнул Глаз.Он добавил, что была затронута двусторонняя повестка, включая видение Минском путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях и внутриполитические процессы в Белоруссии в преддверии конституционного референдума."Собеседница также высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министром было однозначно заявлено, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности", - продолжил Глаз.
https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина, мид белоруссии, владимир макей
16:33 04.02.2022 (обновлено: 16:50 04.02.2022)
В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными
Глава МИД Белоруссии Макей назвал слова об агрессии против Украины смехотворными
МИНСК, 4 фев – РИА Новости.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными измышления о якобы военной агрессии с белорусской территории против Киева, сообщил
пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"Вчера такой разговор состоялся по инициативе американской стороны. Прежде всего обсудили актуальную ситуацию в регионе. До американской стороны было доведено наше видение на происходящие процессы, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно, и это было подчеркнуто министром, измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси
в отношении Украины
являются просто смехотворными", - говорится в комментарии Глаза, размещенном в пятницу на сайте МИД республики.
Он добавил, что "любой белорус, наверное, понимает, что такие вымыслы, в принципе, могут существовать только в головах горе-стратегов и аналитиков, которые очень далеки от нашего региона".
В целом пресс-секретарь отметил, что во время разговора затронули достаточно широкий спектр вопросов, включая белорусско-российские военные учения в феврале. "В связи с интересом американской стороны также особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ", - подчеркнул Глаз.
Он добавил, что была затронута двусторонняя повестка, включая видение Минском путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях и внутриполитические процессы в Белоруссии в преддверии конституционного референдума.
"Собеседница также высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министром было однозначно заявлено, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности", - продолжил Глаз.