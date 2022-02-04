https://ria.ru/20220204/belorussiya-1771111300.html

В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными

В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными - РИА Новости, 04.02.2022

В Минске назвали слова о белорусской агрессии против Украины смехотворными

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными измышления о якобы военной агрессии с... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:33

2022-02-04T16:33

2022-02-04T16:50

в мире

ситуация в днр и лнр

белоруссия

украина

мид белоруссии

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными измышления о якобы военной агрессии с белорусской территории против Киева, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."Вчера такой разговор состоялся по инициативе американской стороны. Прежде всего обсудили актуальную ситуацию в регионе. До американской стороны было доведено наше видение на происходящие процессы, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно, и это было подчеркнуто министром, измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными", - говорится в комментарии Глаза, размещенном в пятницу на сайте МИД республики.Он добавил, что "любой белорус, наверное, понимает, что такие вымыслы, в принципе, могут существовать только в головах горе-стратегов и аналитиков, которые очень далеки от нашего региона".В целом пресс-секретарь отметил, что во время разговора затронули достаточно широкий спектр вопросов, включая белорусско-российские военные учения в феврале. "В связи с интересом американской стороны также особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ", - подчеркнул Глаз.Он добавил, что была затронута двусторонняя повестка, включая видение Минском путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях и внутриполитические процессы в Белоруссии в преддверии конституционного референдума."Собеседница также высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министром было однозначно заявлено, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности", - продолжил Глаз.

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html

https://ria.ru/20220128/voyska-1769978499.html

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина, мид белоруссии, владимир макей