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https://ria.ru/20220203/zelenskiy-1770964973.html
Зеленский отказался от своих слов о России
Зеленский "пересмотрел" свою позицию о месте переговоров с Россией - РИА Новости, 03.02.2022
Зеленский отказался от своих слов о России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:12
2022-02-03T22:40
в мире
украина
россия
турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией. Его слова опубликовала газета "РБК-Украина".Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова, и предложил приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. В ответ глава Украины спросил, не зовут ли его в Сочи "покататься на лыжах", и настоял на встрече в Одессе."Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы", — произнес Зеленский на встрече с Эрдоганом в этот четверг.Украинский лидер поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что никакой подготовки к двусторонней встрече не идет. В четверг после переговоров в Киеве турецкий президент вновь подчеркнул готовность провести переговоры российской и украинской сторон в Анкаре.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в якобы подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают военное присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220202/ukaz-1770595089.html
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в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
21:12 03.02.2022 (обновлено: 22:40 03.02.2022)
 
Зеленский "пересмотрел" свою позицию о месте переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский: место для переговоров с Россией не играет никакой роли

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией. Его слова опубликовала газета "РБК-Украина".
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова, и предложил приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. В ответ глава Украины спросил, не зовут ли его в Сочи "покататься на лыжах", и настоял на встрече в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 03:45
На Украине указали на серьезный промах Зеленского
"Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы", — произнес Зеленский на встрече с Эрдоганом в этот четверг.
Украинский лидер поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что никакой подготовки к двусторонней встрече не идет. В четверг после переговоров в Киеве турецкий президент вновь подчеркнул готовность провести переговоры российской и украинской сторон в Анкаре.
Михаил Забродский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в якобы подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают военное присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В миреУкраинаРоссияТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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