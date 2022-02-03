https://ria.ru/20220203/zelenskiy-1770964973.html

Зеленский отказался от своих слов о России

Зеленский "пересмотрел" свою позицию о месте переговоров с Россией - РИА Новости, 03.02.2022

Зеленский отказался от своих слов о России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:12

2022-02-03T21:12

2022-02-03T22:40

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владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией. Его слова опубликовала газета "РБК-Украина".Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова, и предложил приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. В ответ глава Украины спросил, не зовут ли его в Сочи "покататься на лыжах", и настоял на встрече в Одессе."Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы", — произнес Зеленский на встрече с Эрдоганом в этот четверг.Украинский лидер поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что никакой подготовки к двусторонней встрече не идет. В четверг после переговоров в Киеве турецкий президент вновь подчеркнул готовность провести переговоры российской и украинской сторон в Анкаре.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в якобы подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают военное присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220202/ukaz-1770595089.html

https://ria.ru/20220201/oblasti-1770503000.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769714234.html

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в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган