20:48 03.02.2022 (обновлено: 22:15 03.02.2022)
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной
Захарова об обращении Союза журналистов Германии к правительству: это просто смешно
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Немецкого союза журналистов к правительству Германии опротестовать ограничительные меры, которые ввела Москва против Deutsche Welle.
"Это очень смешно. Потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", — написала она в телеграм-канале.
Ранее в четверг стало известно, что российские власти в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывают корпункт Deutsche Welle и аннулируют аккредитации всех его сотрудников.
Первого февраля комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфир на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор потребовал остановить распространение через интернет, мобильные приложения или Смарт-ТВ. Немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Телекомпания будет обжаловать это решение в суде.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем исключил из своей сетки европейский спутниковый оператор Eutelsat.
В августе Люксембург отказался выдать телеканалу лицензию на вещание, сославшись на "информацию и анализ немецких властей".
В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой "за нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle.