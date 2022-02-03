https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html

Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной

Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной - РИА Новости, 03.02.2022

Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Немецкого союза журналистов к правительству Германии опротестовать ограничительные... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:48

2022-02-03T20:48

2022-02-03T22:15

в мире

россия

германия

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735701579_0:48:2897:1678_1920x0_80_0_0_cb040b31d36711c14097eda5a6c845d6.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Немецкого союза журналистов к правительству Германии опротестовать ограничительные меры, которые ввела Москва против Deutsche Welle."Это очень смешно. Потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", — написала она в телеграм-канале.Ранее в четверг стало известно, что российские власти в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывают корпункт Deutsche Welle и аннулируют аккредитации всех его сотрудников.В то же время высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.Первого февраля комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфир на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор потребовал остановить распространение через интернет, мобильные приложения или Смарт-ТВ. Немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Телекомпания будет обжаловать это решение в суде.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем исключил из своей сетки европейский спутниковый оператор Eutelsat.В августе Люксембург отказался выдать телеканалу лицензию на вещание, сославшись на "информацию и анализ немецких властей".В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой "за нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle.

https://ria.ru/20220203/mery-1770938595.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, мария захарова