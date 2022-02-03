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https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной - РИА Новости, 03.02.2022
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Немецкого союза журналистов к правительству Германии опротестовать ограничительные... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:48
2022-02-03T22:15
в мире
россия
германия
мария захарова
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Немецкого союза журналистов к правительству Германии опротестовать ограничительные меры, которые ввела Москва против Deutsche Welle."Это очень смешно. Потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", — написала она в телеграм-канале.Ранее в четверг стало известно, что российские власти в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывают корпункт Deutsche Welle и аннулируют аккредитации всех его сотрудников.В то же время высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.Первого февраля комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфир на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор потребовал остановить распространение через интернет, мобильные приложения или Смарт-ТВ. Немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Телекомпания будет обжаловать это решение в суде.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем исключил из своей сетки европейский спутниковый оператор Eutelsat.В августе Люксембург отказался выдать телеканалу лицензию на вещание, сославшись на "информацию и анализ немецких властей".В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой "за нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle.
https://ria.ru/20220203/mery-1770938595.html
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в мире, россия, германия, мария захарова
20:48 03.02.2022 (обновлено: 22:15 03.02.2022)
 
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной

Захарова об обращении Союза журналистов Германии к правительству: это просто смешно

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Немецкого союза журналистов к правительству Германии опротестовать ограничительные меры, которые ввела Москва против Deutsche Welle.
"Это очень смешно. Потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", — написала она в телеграм-канале.
Офис редакции Deutsche Welle в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
18:44
В Германии прокомментировали российские меры против DW
Ранее в четверг стало известно, что российские власти в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывают корпункт Deutsche Welle и аннулируют аккредитации всех его сотрудников.
В то же время высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.
Первого февраля комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфир на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор потребовал остановить распространение через интернет, мобильные приложения или Смарт-ТВ. Немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Телекомпания будет обжаловать это решение в суде.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем исключил из своей сетки европейский спутниковый оператор Eutelsat.
В августе Люксембург отказался выдать телеканалу лицензию на вещание, сославшись на "информацию и анализ немецких властей".
В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой "за нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle.
 
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