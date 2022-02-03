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В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще некоторое время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:17
2022-02-03T09:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще некоторое время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.Специалист пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге сейчас доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем "дельта", поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, со своей стороны, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля — началу марта."После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. &lt;...&gt; Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. &lt;...&gt; А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ", — предупредил ученый.Накануне в России зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев COVID-19, 17 тысяч человек госпитализировали. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ситуации с "омикроном" показатель госпитализации важнее. По его словам, перегрева здесь пока нет, но все необходимые меры уже принимаются.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
03:17 03.02.2022 (обновлено: 09:14 03.02.2022)
 
В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ прививочном кабинете Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн
В прививочном кабинете Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В прививочном кабинете Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще некоторое время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости", — сказала она.

Специалист пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге сейчас доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем "дельта", поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, со своей стороны, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля — началу марта.
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"После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. <...> Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. <...> А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ", — предупредил ученый.
Накануне в России зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев COVID-19, 17 тысяч человек госпитализировали. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ситуации с "омикроном" показатель госпитализации важнее. По его словам, перегрева здесь пока нет, но все необходимые меры уже принимаются.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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