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В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию

В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию - РИА Новости, 03.02.2022

В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, которых подозревают в превышении должностных полномочий, попытке... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:34

2022-02-03T11:34

2022-02-03T11:34

происшествия

чегемский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, которых подозревают в превышении должностных полномочий, попытке получить взятку и фальсификации доказательств, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, в сентябре 2021 года два инспектора ДПС ОМВД России по Чегемскому району в селении Каменка остановили автомашину под управлением местного жителя. Во время проверки документов у полицейских возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения.Как считают следователи, сотрудники ДПС при этом составили подложный протокол об административном правонарушении, который пообещали уничтожить после передачи денег."Водитель не смог собрать деньги, и полицейские направили его автомобиль на хранение на спецстоянку. После этого мужчина обратился в подразделение собственной безопасности МВД по КБР с заявлением на действия сотрудников полиции", - отмечает ведомство.В отношении инспекторов ДПС возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий", "Покушение на получение взятки" и "Фальсификация доказательств" УК РФ, санкции которых предусматривают до восьми лет лишения свободы.В региональном МВД сообщили, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html

чегемский район

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происшествия, чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр)