https://ria.ru/20220203/vzyatka-1770819844.html
В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию
В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию - РИА Новости, 03.02.2022
В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, которых подозревают в превышении должностных полномочий, попытке... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:34
2022-02-03T11:34
2022-02-03T11:34
происшествия
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_556:0:3078:1418_1920x0_80_0_0_28a0bbca786b9fb09442d3fe03808d4b.jpg
НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, которых подозревают в превышении должностных полномочий, попытке получить взятку и фальсификации доказательств, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, в сентябре 2021 года два инспектора ДПС ОМВД России по Чегемскому району в селении Каменка остановили автомашину под управлением местного жителя. Во время проверки документов у полицейских возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения.Как считают следователи, сотрудники ДПС при этом составили подложный протокол об административном правонарушении, который пообещали уничтожить после передачи денег."Водитель не смог собрать деньги, и полицейские направили его автомобиль на хранение на спецстоянку. После этого мужчина обратился в подразделение собственной безопасности МВД по КБР с заявлением на действия сотрудников полиции", - отмечает ведомство.В отношении инспекторов ДПС возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий", "Покушение на получение взятки" и "Фальсификация доказательств" УК РФ, санкции которых предусматривают до восьми лет лишения свободы.В региональном МВД сообщили, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html
чегемский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_867:0:3078:1658_1920x0_80_0_0_54d7152af99ae95b07da0c2f20e6e885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
В КБР водитель не нашел деньги для взятки сотрудникам ДПС и пошел в полицию
Водитель в КБР предложил взятку сотрудникам ДПС, но не собрал деньги и пошел в полицию
НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости.
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС, которых подозревают в превышении должностных полномочий, попытке получить взятку и фальсификации доказательств, сообщает
СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в сентябре 2021 года два инспектора ДПС ОМВД России по Чегемскому району
в селении Каменка остановили автомашину под управлением местного жителя. Во время проверки документов у полицейских возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения.
"Не желая проходить процедуру освидетельствования, мужчина предложил инспекторам взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Сотрудники полиции согласились на это, но у водителя при себе не оказалось нужной суммы, и инспектора предложили ему дать время собрать деньги", - говорится в сообщении.
Как считают следователи, сотрудники ДПС при этом составили подложный протокол об административном правонарушении, который пообещали уничтожить после передачи денег.
"Водитель не смог собрать деньги, и полицейские направили его автомобиль на хранение на спецстоянку. После этого мужчина обратился в подразделение собственной безопасности МВД по КБР с заявлением на действия сотрудников полиции", - отмечает ведомство.
В отношении инспекторов ДПС возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий", "Покушение на получение взятки" и "Фальсификация доказательств" УК РФ, санкции которых предусматривают до восьми лет лишения свободы.
В региональном МВД сообщили, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.