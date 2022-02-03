14:41 03.02.2022 (обновлено: 14:52 03.02.2022)
Вильфанд рассказал, сколько стоит дать имя циклону и антициклону
Метеоролог Вильфанд: дать имя циклону стоит 240 евро
Роман Вильфанд
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Имена циклонам и антициклонам присваивает факультет метеорологии Свободного университета Берлина, имя для циклона стоит 240 евро, а для антициклона - 360 евро, вырученные деньги идут на поддержание работы метеостанции, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.
"Дело в том, что наименование циклонов - это коммерческая деятельность, но имеющая позитивный эффект… В Германии есть Свободный университет Берлина. Это очень хорошее заведение, там много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую трудно поддерживать, государство не поддерживает. И вот они придумали именовать барические образования, и если кто-то захочет, то платит деньги. За циклон надо заплатить 240 евро, за антициклон - 360 евро", - сказал Вильфанд.
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Метеоролог уточнил, что в четные годы циклоны получают женские имена, а антициклоны - мужские, в нечетные - наоборот. В 2022 году до конца года у циклонов будут женские имена.
"Почему дороже? Потому что антициклоны существуют дольше, чем циклоны, поэтому они стоят дороже… Эти деньги идут на поддержку работы метеостанции и на поощрение студентов", - пояснил Вильфанд.
По словам метеоролога, давать имена тропическим баррическим образованиям принято, потому что они долго существуют и их легко увидеть даже из космоса. Циклонов же много, они могут слиться в один через три дня и тогда не ясно, что делать с именами.
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