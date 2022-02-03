https://ria.ru/20220203/veschanie-1770920018.html

В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ

В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ - РИА Новости, 03.02.2022

В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ

Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт сообщил, что медиакомпания узнала о мерах против нее со стороны Москвы из СМИ, официального уведомления РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:30

2022-02-03T17:30

2022-02-03T17:45

россия

deutsche welle

в мире

германия

телеканал rt

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт сообщил, что медиакомпания узнала о мерах против нее со стороны Москвы из СМИ, официального уведомления в организации не получали, а с комментарием по данному вопросу выступят позднее, передает журнал Spiegel.В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Ничего официального нам еще не поступало ни в Берлине, ни в Москве", - сообщил журналу Юмпельт.Представитель немецкой медиакомпании заявил, что Deutsche Welle выступит с комментарием по теме позднее.

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html

россия

германия

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россия, deutsche welle, в мире, германия, телеканал rt, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)