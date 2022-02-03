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В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ
В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ - РИА Новости, 03.02.2022
В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ
Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт сообщил, что медиакомпания узнала о мерах против нее со стороны Москвы из СМИ, официального уведомления РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:30
2022-02-03T17:45
россия
deutsche welle
в мире
германия
телеканал rt
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт сообщил, что медиакомпания узнала о мерах против нее со стороны Москвы из СМИ, официального уведомления в организации не получали, а с комментарием по данному вопросу выступят позднее, передает журнал Spiegel.В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро."Ничего официального нам еще не поступало ни в Берлине, ни в Москве", - сообщил журналу Юмпельт.Представитель немецкой медиакомпании заявил, что Deutsche Welle выступит с комментарием по теме позднее.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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россия, deutsche welle, в мире, германия, телеканал rt, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:30 03.02.2022 (обновлено: 17:45 03.02.2022)
 
В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ

Представитель Deutsche Welle Юмпельт: заявлений о запрете вещания в России не поступало

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт сообщил, что медиакомпания узнала о мерах против нее со стороны Москвы из СМИ, официального уведомления в организации не получали, а с комментарием по данному вопросу выступят позднее, передает журнал Spiegel.
В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
"Ничего официального нам еще не поступало ни в Берлине, ни в Москве", - сообщил журналу Юмпельт.
Представитель немецкой медиакомпании заявил, что Deutsche Welle выступит с комментарием по теме позднее.
Телеканал RT DE на немецком - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:00
Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT
 
РоссияDeutsche WelleВ миреГерманияТелеканал RTМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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