https://ria.ru/20220203/vaktsiny-1770774134.html
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин
Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:49
2022-02-03T02:49
2022-02-03T02:49
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации", - написал президент РФ.
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россия, в мире, китай
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин
Президент Путин: солидарная позиция России и КНР на G20 позволила достичь признания вакцин