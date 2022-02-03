https://ria.ru/20220203/vaktsiny-1770774134.html

Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин

Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин

Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:49

2022-02-03T02:49

2022-02-03T02:49

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в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации", - написал президент РФ.

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