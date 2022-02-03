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Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин
Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:49
2022-02-03T02:49
россия
в мире
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации", - написал президент РФ.
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россия, в мире, китай
02:49 03.02.2022
 
Путин: солидарная позиция России и Китая позволила достичь признания вакцин

Президент Путин: солидарная позиция России и КНР на G20 позволила достичь признания вакцин

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благодаря солидарной позиции РФ и КНР на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов, заявил президент России Владимир Путин.
На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:44
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума
"Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации", - написал президент РФ.
 
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