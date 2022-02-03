15:42 03.02.2022 (обновлено: 16:57 03.02.2022)
Российские военные показали "танковую карусель" на учениях в Бресте
Российские и белорусские военные отработали авиаудары на полигоне Брестский
ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 3 фев — РИА Новости. Российские и белорусские военные отработали боевую стрельбу, артиллерийские и авиаудары, а также прием "танковая карусель" в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Маневры проходят на полигоне Брестский.
Так, группа ударных вертолетов Ми-24 ВС Белоруссии нанесла удары по объектам условного противника, не заходя в зону поражения его систем ПВО. Одновременно танкисты соединения Восточного военного округа ВС России применили способ огневого поражения "танковая карусель". Такой прием позволяет вести огонь неограниченное количество времени. Боевые машины непрерывно ездят по кругу — одна наносит удар, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский
Самолеты Су-25 вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский
В свою очередь, артиллеристы двух стран нанесли удары по пунктам управления, минометным позициям и по выдвигающимся силам условного противника.
К маневрам привлекли дивизион 152-миллиметровых модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120--миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометную батарею 2С12 ("Сани") и минометную батарею 2Б23 ("Нона-М1").
К маневрам привлекли дивизион 152-миллиметровых модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120--миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометную батарею 2С12 ("Сани") и минометную батарею 2Б23 ("Нона-М1").
За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.
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Проверка сил Союзного государства проходит на территории Белоруссии. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.