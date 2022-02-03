https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770887329.html

Российские военные показали "танковую карусель" на учениях в Бресте

Российские военные показали "танковую карусель" на учениях в Бресте - РИА Новости, 03.02.2022

Российские военные показали "танковую карусель" на учениях в Бресте

Российские и белорусские военные отработали боевую стрельбу, артиллерийские и авиаудары, а также прием "танковая карусель" в рамках проверки сил реагирования... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:42

2022-02-03T15:42

2022-02-03T16:57

безопасность

белоруссия

россия

сергей шойгу

су-25

як-130

союзное государство

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ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 3 фев — РИА Новости. Российские и белорусские военные отработали боевую стрельбу, артиллерийские и авиаудары, а также прием "танковая карусель" в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.Маневры проходят на полигоне Брестский. Так, группа ударных вертолетов Ми-24 ВС Белоруссии нанесла удары по объектам условного противника, не заходя в зону поражения его систем ПВО. Одновременно танкисты соединения Восточного военного округа ВС России применили способ огневого поражения "танковая карусель". Такой прием позволяет вести огонь неограниченное количество времени. Боевые машины непрерывно ездят по кругу — одна наносит удар, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию.Для нанесения авиационного удара прошла воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов совместной тактической группы. Як-130 и Су-25 обстреляли технику и живую силу условного противника неуправляемыми авиационными ракетами.В свою очередь, артиллеристы двух стран нанесли удары по пунктам управления, минометным позициям и по выдвигающимся силам условного противника.К маневрам привлекли дивизион 152-миллиметровых модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120--миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометную батарею 2С12 ("Сани") и минометную батарею 2Б23 ("Нона-М1").За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.Проверка сил Союзного государства проходит на территории Белоруссии. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770850233.html

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белоруссия

россия

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Учения российских и белорусских военных на полигоне "Брестский" Российские и белорусские военные отработали боевую стрельбу, артиллерийские и авиаудары, а также прием "танковая карусель" в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. 2022-02-03T15:42 true PT1M00S

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безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу, су-25, як-130, союзное государство