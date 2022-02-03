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Подразделения МВД Украины проведут учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Подразделения МВД Украины проведут учения в Чернобыльской зоне отчуждения - РИА Новости, 03.02.2022
Подразделения МВД Украины проведут учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Подразделения министерства внутренних дел Украины в пятницу проведут учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в связи с усиленной охраной госграниц, сообщила... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:53
2022-02-03T14:53
в мире
украина
мвд украины
чернобыльская аэс
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Подразделения министерства внутренних дел Украины в пятницу проведут учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в связи с усиленной охраной госграниц, сообщила в четверг пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения."Сообщаем, что в связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашего государства и по инициативе министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля состоятся общие тактико-специальные учения подразделений МВД Украины", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время учений будет отрабатываться слаженность подразделений МВД при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидации их последствий. Во время мероприятий будут присутствовать послы иностранных государств, представители стран-партнеров и руководящий состав МВД, Нацгвардии, полиции, госслужбы по ЧС.
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в мире, украина, мвд украины, чернобыльская аэс
14:53 03.02.2022
 
Подразделения МВД Украины проведут учения в Чернобыльской зоне отчуждения

Подразделения МВД Украины проведут учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Подразделения министерства внутренних дел Украины в пятницу проведут учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в связи с усиленной охраной госграниц, сообщила в четверг пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.
"Сообщаем, что в связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашего государства и по инициативе министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля состоятся общие тактико-специальные учения подразделений МВД Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время учений будет отрабатываться слаженность подразделений МВД при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидации их последствий. Во время мероприятий будут присутствовать послы иностранных государств, представители стран-партнеров и руководящий состав МВД, Нацгвардии, полиции, госслужбы по ЧС.
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