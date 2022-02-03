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Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях
Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях - РИА Новости, 03.02.2022
Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:12
2022-02-03T13:32
безопасность
белоруссия
россия
александр лукашенко
сергей шойгу
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной… Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба. По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства "в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда".
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безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, сергей шойгу
12:12 03.02.2022 (обновлено: 13:32 03.02.2022)
 
Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях

Президент Лукашенко хочет закупить у России почти все виды техники, участвующие в учениях

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
"Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной… Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба. По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства "в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда".
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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БезопасностьБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоСергей Шойгу
 
 
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