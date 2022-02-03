https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830346.html

Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях

Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях - РИА Новости, 03.02.2022

Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:12

2022-02-03T12:12

2022-02-03T13:32

безопасность

белоруссия

россия

александр лукашенко

сергей шойгу

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной… Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба. По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства "в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда".

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, сергей шойгу