12:12 03.02.2022 (обновлено: 13:32 03.02.2022)
Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях
Президент Лукашенко хочет закупить у России почти все виды техники, участвующие в учениях
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
"Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной… Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба. По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства "в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда".
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