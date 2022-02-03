https://ria.ru/20220203/toplivo-1770856908.html

В России создали основу нового противоаварийного топлива для АЭС

В России создали основу нового противоаварийного топлива для АЭС - РИА Новости, 03.02.2022

В России создали основу нового противоаварийного топлива для АЭС

Российские атомщики создали топливные таблетки — основу для так называемого толерантного ядерного топлива, сообщила пресс-служба компании ТВЭЛ (входит в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:39

2022-02-03T13:39

2022-02-03T16:14

ядерные технологии

московская область (подмосковье)

москва

электросталь

ростовская аэс

твэл

ввэр-1000

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские атомщики создали топливные таблетки — основу для так называемого толерантного ядерного топлива, сообщила пресс-служба компании ТВЭЛ (входит в госкорпорацию "Росатом")."Успешно разработана технология и изготовлены экспериментальные топливные таблетки из дисилицида урана для легководных реакторов <…> в рамках реализации комплексной программы разработки топлива нового поколения безопасности", — говорится в релизе.Дисилицид урана (соединение урана и кремния — U3Si2) относится к ураноемкому холодному топливу. Оно отличается меньшим количеством запасенного тепла, из-за чего увеличивается время нагрева топливных сборок до критической температуры. Это важно с точки зрения выигрыша во времени для принятия мер, предотвращающих тяжелые последствия в случае аварии с потерей теплоносителя.Среди других преимуществ — высокая плотность и ураноемкость, которые могут позволить перейти к более длинным топливным циклам энергоблоков АЭС без увеличения обогащения по урану-235. Еще один плюс — более низкая по сравнению с диоксидом урана рабочая температура топливной таблетки, что способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлива.Работы по созданию толерантного ядерного топлива, устойчивого к авариям с потерей теплоносителя, ведутся во всем мире. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону реактора, топливо перегревается и повышается температура циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов. Из-за этого возникает пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и водорода. Его взрыв может разрушить конструкцию энергоблока и привести к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду."Росатом" с 2019 года испытывает толерантное топливо для легководных реакторов, составляющих основу современной атомной энергетики, — отечественных ВВЭР и западных PWR. Экспериментальные сборки, которые прошли три полных цикла испытаний, содержат тепловыделяющие элементы с четырьмя вариантами сочетаний материалов оболочки и таблетки. В сентябре 2021-го в реакторе ВВЭР-1000 на втором энергоблоке Ростовской АЭС началась эксплуатация комбинированных топливных сборок, каждая из которых состоит из 12 твэлов в толерантном исполнении.Технологию создания топливных таблеток из дисилицида урана разработал Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара, а внедрил Машиностроительный завод из Электростали, который производит ядерное топливо. Оба предприятия входят в контур управления ТВЭЛ.

https://ria.ru/20211208/energetika-1762718093.html

https://ria.ru/20220126/rosatom-1769602977.html

https://ria.ru/20220125/ledokol-1769405731.html

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московская область (подмосковье), москва, электросталь, ростовская аэс, твэл, ввэр-1000, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, наука