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Студенту, пытавшемуся устроить теракт в Тамбове, дали восемь лет колонии
Студенту, пытавшемуся устроить теракт в Тамбове, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 03.02.2022
Студенту, пытавшемуся устроить теракт в Тамбове, дали восемь лет колонии
Суд приговорил Андрея Смагина к восьми годам исправительной колонии общего режима за попытку устроить теракт в здании общежития в Тамбове при помощи самодельной РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:19
2022-02-03T17:23
происшествия
тамбов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд приговорил Андрея Смагина к восьми годам исправительной колонии общего режима за попытку устроить теракт в здании общежития в Тамбове при помощи самодельной бомбы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ."Приговором суда Смагину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что юноша признан виновным в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовлении к совершению террористического акта", "незаконном изготовлении взрывчатых веществ", а также в "незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и незаконной перевозке и ношении взрывных устройств".Установлено, что Смагин приверженец нацизма и ненавидит граждан неславянской внешности. В 2020 году он решил совершить теракт, чтобы дестабилизировать работу госвласти, тем самым воздействуя на принятие ими решений при осуществлении государственной миграционной политики. Отмечается, что для своего плана Смагин изучал через мессенджеры специальные инструкции, литературу и видеозаписи о том, как самому изготовить различные СВУ. Тестировал он их в безлюдных местах, но основной целью юноши было здание одного из студенческих общежитий Тамбова. Двадцать первого декабря 2020 года Смагин, рассчитав необходимое количество взрывчатки для преступления, начал собирать СВУ. Однако преступление удалось предотвратить до его совершения сотрудниками правоохранительных органов.
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происшествия, тамбов, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:19 03.02.2022 (обновлено: 17:23 03.02.2022)
 
Студенту, пытавшемуся устроить теракт в Тамбове, дали восемь лет колонии

Студента, пытавшегося устроить теракт в Тамбове, приговорили к восьми годам колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд приговорил Андрея Смагина к восьми годам исправительной колонии общего режима за попытку устроить теракт в здании общежития в Тамбове при помощи самодельной бомбы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Приговором суда Смагину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в ведомстве.
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В СК РФ добавили, что юноша признан виновным в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовлении к совершению террористического акта", "незаконном изготовлении взрывчатых веществ", а также в "незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и незаконной перевозке и ношении взрывных устройств".
Установлено, что Смагин приверженец нацизма и ненавидит граждан неславянской внешности. В 2020 году он решил совершить теракт, чтобы дестабилизировать работу госвласти, тем самым воздействуя на принятие ими решений при осуществлении государственной миграционной политики. Отмечается, что для своего плана Смагин изучал через мессенджеры специальные инструкции, литературу и видеозаписи о том, как самому изготовить различные СВУ. Тестировал он их в безлюдных местах, но основной целью юноши было здание одного из студенческих общежитий Тамбова. Двадцать первого декабря 2020 года Смагин, рассчитав необходимое количество взрывчатки для преступления, начал собирать СВУ. Однако преступление удалось предотвратить до его совершения сотрудниками правоохранительных органов.
 
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