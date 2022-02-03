На судно для исследований в Мировом океане выделили 23,4 миллиарда рублей
На строительство судна для исследований в Мировом океане выделили 23,4 миллиарда рублей
Тихоокеанское побережье
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 23,4 миллиарда рублей на строительство крупнотоннажного научного судна для исследований в Мировом океане, сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что завершить строительство планируется в 2025 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.
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"Федеральный центр продолжает работу по обновлению научно-исследовательского флота. В рамках этого направления запланировано строительство морского крупнотоннажного судна для проведения комплексных исследований. В ближайшие четыре года на его создание будет направлено более 23,4 миллиарда рублей, из них 900 миллионов рублей поступит в 2022 году. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мощность нового судна составит более 13,9 МВт. С его помощью ученые смогут проводить широкий спектр исследований в Мировом океане, что позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства и обеспечить потребности добывающих компаний.
На совещании с вице-премьерами 31 января Мишустин также отметил, что такие современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей.
Работа по обновлению российского научно-исследовательского флота ведется по поручению президента РФ. В 2020 году правительство направило порядка 28 миллиардов рублей на создание двух новых научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Их строительство планируется завершить в течение трех лет.
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