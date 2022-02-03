https://ria.ru/20220203/sud-1770860853.html

В Нижнем Новгороде вынесли приговор мошенникам, обманувшим 200 женщин

В Нижнем Новгороде вынесли приговор мошенникам, обманувшим 200 женщин - РИА Новости, 03.02.2022

В Нижнем Новгороде вынесли приговор мошенникам, обманувшим 200 женщин

Группе из 19 мошенников, обманом заставивших более 200 человек взять кредиты на 10 миллионов рублей на косметику, вынесли приговор в Нижнем Новгороде, лишь один РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:56

2022-02-03T13:56

2022-02-03T13:56

происшествия

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россия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Группе из 19 мошенников, обманом заставивших более 200 человек взять кредиты на 10 миллионов рублей на косметику, вынесли приговор в Нижнем Новгороде, лишь один из подсудимых получил реальный срок, сообщает прокуратура региона.В суде установлено, что с 2013-го по 2015 годы руководители организаций, оказывающих косметологические услуги, приглашали женщин на бесплатные процедуры, затем оформляли кредиты на них в размере, превышающем десятки тысяч рублей на косметику по цене значительно выше рыночной, обманывая клиентов. Всего действиями подсудимых причинен ущерб более чем 200 гражданам в размере свыше 10 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)."Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19 соучастников. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил организатору мошенничества наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальным соучастникам – от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с установлением испытательного срока от 2 до 3 лет. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/moshenniki-1770360311.html

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происшествия, криминал, россия, нижний новгород