https://ria.ru/20220203/sotrudnichestvo-1770772439.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 03.02.2022
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая
Россия и Китай в своих отношениях учитывают взаимные интересы, написал Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин в статье для агентства Синьхуа,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:04
2022-02-03T02:04
2022-02-03T09:53
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
рик
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия и Китай в своих отношениях учитывают взаимные интересы, написал Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин в статье для агентства Синьхуа, размещенной на сайте Кремля.Российский лидер планирует приехать в Китай 4 февраля.Как отметил Путин, Россия и Китай занимают близкие позиции по подходам к решению глобальных и региональных проблем. "Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", — констатировал он.Москва и Пекин также вместе работают над укреплением роли ООН в мировых делах, стремясь не допустить размывания международно-правовой системы, добавил президент.Стороны расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил Путин. Важной вехой в этом вопросе является подписанное в 2019 году межправительственное соглашение о расчетах и платежах."Россия и Китай активно взаимодействуют по самой широкой повестке в БРИКС, РИК (Россия, Индия, Китай. — Прим. ред.), Шанхайской организации сотрудничества, других объединениях. В "Группе двадцати" выступаем за учет национальной специфики при формулировании тех или иных рекомендаций — будь то борьба с пандемией или реализация "климатической" повестки", — напомнил глава государства.Схожие позиции, подчеркнул Путин, Москва и Пекин занимают и по вопросам международной торговли, выступая за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней системы, основанной на правилах ВТО.Кроме того, как указал глава государства, между Россией и Китаем складывается взаимовыгодный энергетический альянс. "Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов", — написал Путин, уточнив, что один из них — сооружение "Росатомом" четырех энергоблоков на китайских АЭС.Как отметил президент, взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов. Также остается широкое поле возможностей для развития партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции.Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. В интервью Медиакорпорации Китая, также опубликованном на сайте Кремля, глава государства рассказал, что у него во многом общие взгляды с лидером КНР Си Цзиньпином на решение мировых проблем.Особое значение, по его словам, будет уделено развитию деловых связей. "Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран – серьезные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития", — считает российский лидер.В заключение он призвал работать сообща, чтобы повышать благосостояние граждан и защищаться от современных рисков и вызовов.
https://ria.ru/20220203/sotrudnichestvo-1770772850.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, рик, оон, брикс
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Россия и Китай в своих отношениях учитывают взаимные интересы, написал Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин в статье для агентства Синьхуа, размещенной
на сайте Кремля.
Российский лидер планирует приехать в Китай 4 февраля.
"Прежде всего — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог", — заявил глава государства.
Как отметил Путин
, Россия
и Китай занимают близкие позиции по подходам к решению глобальных и региональных проблем. "Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", — констатировал он.
Москва и Пекин также вместе работают над укреплением роли ООН
в мировых делах, стремясь не допустить размывания международно-правовой системы, добавил президент.
Стороны расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил Путин. Важной вехой в этом вопросе является подписанное в 2019 году межправительственное соглашение о расчетах и платежах.
"Россия и Китай активно взаимодействуют по самой широкой повестке в БРИКС
, РИК
(Россия, Индия
, Китай. — Прим. ред.), Шанхайской организации сотрудничества, других объединениях. В "Группе двадцати" выступаем за учет национальной специфики при формулировании тех или иных рекомендаций — будь то борьба с пандемией или реализация "климатической" повестки", — напомнил глава государства.
Схожие позиции, подчеркнул Путин, Москва и Пекин занимают и по вопросам международной торговли, выступая за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней системы, основанной на правилах ВТО.
Кроме того, как указал глава государства, между Россией и Китаем складывается взаимовыгодный энергетический альянс. "Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов", — написал Путин, уточнив, что один из них — сооружение "Росатомом
" четырех энергоблоков на китайских АЭС.
Как отметил президент, взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов. Также остается широкое поле возможностей для развития партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции.
Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. В интервью Медиакорпорации Китая, также опубликованном
на сайте Кремля, глава государства рассказал, что у него во многом общие взгляды с лидером КНР Си Цзиньпином
на решение мировых проблем.
Особое значение, по его словам, будет уделено развитию деловых связей. "Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран – серьезные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития", — считает российский лидер.
В заключение он призвал работать сообща, чтобы повышать благосостояние граждан и защищаться от современных рисков и вызовов.