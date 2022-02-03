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В Оренбурге живодер расстрелял из дробовика беременную собаку

В Оренбурге живодер расстрелял из дробовика беременную собаку - РИА Новости, 03.02.2022

В Оренбурге живодер расстрелял из дробовика беременную собаку

Правоохранители Оренбурга проводят проверку по информации о расстреле беременной собаки, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:38

2022-02-03T13:38

2022-02-03T13:38

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 3 фев – РИА Новости. Правоохранители Оренбурга проводят проверку по информации о расстреле беременной собаки, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.Оренбургский приют для бездомных животных "Я-живой" опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фото и видео раненой собаки, а также ее рентгеновские снимки. Утверждается, что на теле животного 19 ран от дробовика. Собака была беременна, но после нападения у нее случился выкидыш. По данным волонтеров, животному требуется операция, ветеринары ждут стабилизации ее состояния, так как она потеряла много крови и замерзла."Данное сообщение зарегистрировано в межмуниципальном управлении МВД РФ "Оренбургское". Будет проведена проверка, будет принято решение в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке", - говорится в сообщении.

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происшествия, оренбург, оренбургская область