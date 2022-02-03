https://ria.ru/20220203/samolet-1770806133.html

Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности

Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности - РИА Новости, 03.02.2022

Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности

Самолет Super Jet 100, на борту которого находились почти 70 человек, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:40

2022-02-03T10:40

2022-02-03T12:33

происшествия

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет Super Jet 100, на борту которого находились почти 70 человек, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 10.25 самолет благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту Super Jet 100 рейсом Москва-Махачкала находились 62 пассажира и шесть членов экипажа.

https://ria.ru/20220203/samolet-1770799388.html

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происшествия, шереметьево (аэропорт), новости - туризм