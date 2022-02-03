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Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности
Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности - РИА Новости, 03.02.2022
Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности
Самолет Super Jet 100, на борту которого находились почти 70 человек, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:40
2022-02-03T12:33
происшествия
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет Super Jet 100, на борту которого находились почти 70 человек, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 10.25 самолет благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту Super Jet 100 рейсом Москва-Махачкала находились 62 пассажира и шесть членов экипажа.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
10:40 03.02.2022 (обновлено: 12:33 03.02.2022)
 
Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности

Самолет Москва-Махачкала благополучно приземлился в Шереметьево после неисправности шасси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет Super Jet 100, на борту которого находились почти 70 человек, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 10.25 самолет благополучно приземлился в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту Super Jet 100 рейсом Москва-Махачкала находились 62 пассажира и шесть членов экипажа.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
10:01
Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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