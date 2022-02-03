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Раскрыты дата мировой премьеры и дизайн смартфонов линейки realme 9
Раскрыты дата мировой премьеры и дизайн смартфонов линейки realme 9 - РИА Новости, 03.02.2022
Раскрыты дата мировой премьеры и дизайн смартфонов линейки realme 9
Бренд realme раскрыл планы о мировой премьере номерной серии смартфонов realme 9. Она состоится 16 февраля, одновременно с российским запуском новинок. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:00
2022-02-03T10:00
2022-02-03T10:00
наука
технологии
realme
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бренд realme раскрыл планы о мировой премьере номерной серии смартфонов realme 9. Она состоится 16 февраля, одновременно с российским запуском новинок.В компании рассекретили и часть характеристик будущих смартфонов. Так, realme 9 Pro 5G и realme 9 Pro+ 5G получат фотохромный дизайн, вдохновленный восходом солнца. Фирменным цветом станет синий — благодаря фотохромному покрытию задняя панель меняет цвет с синего на красный всего за 3 секунды, если устройство находится под прямым солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами. Инженеры добавили к фотохромному слою и стеклу органический композитный слой, который не только гарантирует устойчивость цвета, но и повышает скорость смены цвета на 40 процентов.Флагманская модель серии realme 9 Pro+ 5G получит новый 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 920 5G. Частота основного ядра процессора увеличена с 2,4 ГГц до 2,5 ГГц. Графическим процессором выступает Mali-G68 MC4, который может разгонять частоту, повышая производительность в играх. В тесте AnTuTu смартфон realme 9 Pro+ 5G получил более 500 тысяч баллов, а в тесте GeekBench процессор Dimensity 920 5G превзошел конкурентов на 44 процента в одноядерном рейтинге и на 51 процент в многоядерном.Модель станет первым смартфоном среднего ценового класса с камерой Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Датчик изображения обладает сверхбольшим размером 1/1,56 дюйма и обширной площадью пикселей. Чтобы как можно больше людей смогло заранее оценить возможности камеры смартфона, компания запустит круглосуточную онлайн-лабораторию Camera Lab 7 февраля.
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технологии, realme
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бренд realme раскрыл планы о мировой премьере номерной серии смартфонов realme 9. Она состоится 16 февраля, одновременно с российским запуском новинок.
В компании рассекретили и часть характеристик будущих смартфонов. Так, realme 9 Pro 5G и realme 9 Pro+ 5G получат фотохромный дизайн, вдохновленный восходом солнца. Фирменным цветом станет синий — благодаря фотохромному покрытию задняя панель меняет цвет с синего на красный всего за 3 секунды, если устройство находится под прямым солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами. Инженеры добавили к фотохромному слою и стеклу органический композитный слой, который не только гарантирует устойчивость цвета, но и повышает скорость смены цвета на 40 процентов.
Флагманская модель серии realme 9 Pro+ 5G получит новый 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 920 5G. Частота основного ядра процессора увеличена с 2,4 ГГц до 2,5 ГГц. Графическим процессором выступает Mali-G68 MC4, который может разгонять частоту, повышая производительность в играх. В тесте AnTuTu смартфон realme 9 Pro+ 5G получил более 500 тысяч баллов, а в тесте GeekBench процессор Dimensity 920 5G превзошел конкурентов на 44 процента в одноядерном рейтинге и на 51 процент в многоядерном.
Модель станет первым смартфоном среднего ценового класса с камерой Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Датчик изображения обладает сверхбольшим размером 1/1,56 дюйма и обширной площадью пикселей. Чтобы как можно больше людей смогло заранее оценить возможности камеры смартфона, компания запустит
круглосуточную онлайн-лабораторию Camera Lab 7 февраля.