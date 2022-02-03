https://ria.ru/20220203/politizatsiya-1770774682.html
Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт
Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт
Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт, это противоречит духу Олимпиады. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:59
2022-02-03T02:59
2022-02-03T02:59
олимпийские игры
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт, это противоречит духу Олимпиады."Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии", - написал Путин в статье для китайского агентства Синьхуа.Он добавил, что сила и величие спорта заключаются в том, что "он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой". По его словам, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.
https://rsport.ria.ru/20220203/opyt-1770774262.html
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олимпийские игры, в мире
Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт
Президент России Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил
, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт, это противоречит духу Олимпиады.
"Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии", - написал Путин в статье для китайского агентства Синьхуа.
Он добавил, что сила и величие спорта заключаются в том, что "он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой". По его словам, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.