https://ria.ru/20220203/politizatsiya-1770774682.html

Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт

Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: в последнее время активизировались попытки политизировать спорт

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт, это противоречит духу Олимпиады. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:59

2022-02-03T02:59

2022-02-03T02:59

олимпийские игры

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт, это противоречит духу Олимпиады."Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии", - написал Путин в статье для китайского агентства Синьхуа.Он добавил, что сила и величие спорта заключаются в том, что "он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой". По его словам, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.

https://rsport.ria.ru/20220203/opyt-1770774262.html

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олимпийские игры, в мире