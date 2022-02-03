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https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770820899.html
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели - РИА Новости, 03.02.2022
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели
Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:40
2022-02-03T11:50
наталья поклонская
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте", - сказала Поклонская.
https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770801908.html
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наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика, владимир путин
11:40 03.02.2022 (обновлено: 11:50 03.02.2022)
 
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели

Поклонская приступит к работе замглавы Россотрудничества со следующей недели

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
"Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте", - сказала Поклонская.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
10:17
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
 
Наталья ПоклонскаяФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ПолитикаВладимир Путин
 
 
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