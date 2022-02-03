https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770820899.html

Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели

Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели - РИА Новости, 03.02.2022

Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели

Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:40

2022-02-03T11:40

2022-02-03T11:50

наталья поклонская

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

политика

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте", - сказала Поклонская.

https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770801908.html

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наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика, владимир путин