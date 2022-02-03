https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770820899.html
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели - РИА Новости, 03.02.2022
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели
Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:40
2022-02-03T11:40
2022-02-03T11:50
наталья поклонская
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007607_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_2b6737a7229ce5b2c4a53dbfbcb28962.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте", - сказала Поклонская.
https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770801908.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007607_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_7b73c28365ddbe764f8659745dcd0d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика, владимир путин
11:40 03.02.2022 (обновлено: 11:50 03.02.2022)
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели
Поклонская приступит к работе замглавы Россотрудничества со следующей недели