https://ria.ru/20220203/peregovory-1770796253.html

Для переговоров нужно обеспечить безопасность делегаций, заявили в ДНР

Для переговоров нужно обеспечить безопасность делегаций, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022

Для переговоров нужно обеспечить безопасность делегаций, заявили в ДНР

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что для проведения переговоров по... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:37

2022-02-03T09:37

2022-02-03T10:05

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что для проведения переговоров по Донбассу в Турции должен быть решен вопрос с обеспечением безопасности представителей Донецка и Луганска.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Пока что два основополагающих для нас вопроса остаются нерешенными: вопрос безопасности наших делегатов и возможность использовать документы республик для всех формальностей. Пока ответов на эти вопросы мы не получили", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20220203/donbass-1770791531.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, киев, анкара, нато, обсе, оон, мевлют чавушоглу