https://ria.ru/20220203/peregovory-1770792930.html

ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД

ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД - РИА Новости, 03.02.2022

ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:15

2022-02-03T09:15

2022-02-03T10:07

в мире

мевлют чавушоглу

стамбул

россия

турция

мид турции

обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика не получала официальных предложений от Турции о проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Стамбуле.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Пока никаких официальных предложений республикам от Турции не поступало. Да, была обозначена такая информация координатором от ОБСЕ в Контактной группе господином послом Микко Киннуненом. Он обозначил, что есть такое предложение", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20220201/donbass-1770482059.html

стамбул

россия

турция

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мевлют чавушоглу, стамбул, россия, турция, мид турции, обсе, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, наталья никонорова