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ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД
ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД - РИА Новости, 03.02.2022
ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:15
2022-02-03T09:15
2022-02-03T10:07
в мире
мевлют чавушоглу
стамбул
россия
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мид турции
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика не получала официальных предложений от Турции о проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Стамбуле.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Пока никаких официальных предложений республикам от Турции не поступало. Да, была обозначена такая информация координатором от ОБСЕ в Контактной группе господином послом Микко Киннуненом. Он обозначил, что есть такое предложение", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
https://ria.ru/20220201/donbass-1770482059.html
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в мире, мевлют чавушоглу, стамбул, россия, турция, мид турции, обсе, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, наталья никонорова
09:15 03.02.2022 (обновлено: 10:07 03.02.2022)
ДНР не получала предложений от Турции по переговорам, заявила глава МИД
Глава МИД Никонорова: ДНР не получала предложений от Турции о переговорах в Стамбуле