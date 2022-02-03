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Межгосударственные отношения России и Аргентины

Межгосударственные отношения России и Аргентины - РИА Новости, 03.02.2022

Межгосударственные отношения России и Аргентины

Дипломатические отношения между Россией и Аргентиной установлены 22 октября 1885 года (приостановлены после октября 1917 года, возобновлены в 1946 году). В... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T01:31

2022-02-03T01:31

2022-02-03T01:31

справки

буэнос-айрес (город)

кристина фернандес де киршнер

аргентина

латинская америка

амадо буду

россия

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Дипломатические отношения между Россией и Аргентиной установлены 22 октября 1885 года (приостановлены после октября 1917 года, возобновлены в 1946 году). В декабре 1991 года аргентинское правительство признало Россию в качестве государства-продолжателя СССР.В 2008 году российско-аргентинские отношения обрели характер стратегического партнерства, с 2015 года – всеобъемлющего стратегического партнерства.Между двумя странами наработана солидная договорно-правовая база. В число наиболее значимых входят соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой (1998), о безвизовых поездках по общегражданским паспортам, о военно-техническом сотрудничестве, правовой помощи по гражданским делам и др.Активно развивается политический диалог. Президенты Аргентины посещали Россию в 1986 (Рауль Альфонсин), 1990 и 1998 (Карлос Менем), 2008, 2013 и 2015 годах (Кристина Фернандес де Киршнер), в 2018 году (Маурисио Макри).Президенты России посещали Аргентину трижды – в 2010 (Дмитрий Медведев), 2014 и 2018 годах (Владимир Путин).21 октября 2015 года в режиме телемоста состоялась беседа Владимира Путина с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Телемост был приурочен к 130-летию установления российско-аргентинских дипломатических отношений. 5 сентября 2016 года на полях саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай) состоялась первая встреча Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри. 23 января 2018 года Маурисио Макри посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне состоялся обмен мнениями по вопросам развития партнерства двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также по актуальным темам международной повестки дня. 26 июля 2018 года Владимир Путин и Маурисио Макри провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). Главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросах модернизации железнодорожной отрасли Аргентины. 1 декабря 2018 года президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 2 декабря во дворце Каса-Росада состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри. В ходе встречи на высшем уровне обсуждались состояние и пути дальнейшего наращивания российско-аргентинского стратегического партнерства.4 июня 2021 года президент Аргентины Альберто Фернандес принял участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Регулярный характер носят встречи глав внешнеполитических ведомств. В 1997, 2003, 2006 и 2013 годах состоялись визиты министров иностранных дел России в Буэнос-Айрес. В 1994, 2000, 2004, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016 и 2017 годах – визиты министров иностранных дел Аргентины в Москву.30 октября 2021 года в Риме (Италия) "на полях" форума "Группы двадцати" состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро. Происходит обмен мнениями на уровне заместителей министра и руководителей профильных департаментов.Развиваются межпарламентские связи. В июле 2015 года Россию посетил бывший вице-президент, председатель Сената Национального конгресса Аргентины Амадо Буду. 11-13 ноября 2015 года с ответным визитом в Буэнос-Айресе находилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Состоялись встречи с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, председателем Палаты депутатов Национального конгресса Хулианом Андресом Домингесом и вице-президентом, председателем Сената Национального конгресса Амадо Буду. В ноябре 2018 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым посетила Буэнос-Айрес, где приняла участие в Парламентском форуме и Встрече председателей парламентов государств "Группы двадцати". 10 декабря 2019 года председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев принял участие в качестве специального представителя президента России в церемонии инаугурации президента Аргентины Альберто Фернандеса.В ходе визита Константин Косачев провел встречу с министром иностранных дел и культа Аргентины Фелипе Карлосом Сола. Состоялась беседа с вице-президентом и председателем Сената Национального Конгресса Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер.Поддерживаются регулярные контакты между министерствами и ведомствами двух стран.Аргентина является одним из наших старейших торгово-экономических партнеров в Латинской Америке. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на эту сферу сотрудничества: в 2020 году внешнеторговый оборот России и Аргентины составил 903,0 миллиона долларов (в 2019 году – 1,15 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 94,4 миллиона долларов и импорт – 808,7 миллиона долларов.По итогам января-ноября 2021 года оборот взаимной торговли России и Аргентины составил 1,278 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 374,4 миллиона долларов и импорт – 904,0 миллиона долларов.В структуре российского экспорта в Аргентину доминируют поставки продукции химической промышленности, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Эффективно действует механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.В мае 2019 года в Буэнос-Айресе состоялось XIV заседание межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 17 сентября 2020 года в онлайн-формате прошла встреча сопредседателей межправкомиссии.Среди ключевых проектов сотрудничества – модернизация железнодорожной отрасли Аргентины, поставки минеральных удобрений на аргентинский рынок.В декабре 2021 года в Буэнос-Айресе с визитом находилась российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ. Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.В рамках визита прошли встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в ряде отраслей (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы, транспорт.С российской стороны в работе бизнес-миссии приняли участие представители "Совкомбанка", ведущих компаний в сфере IT, банковского и добывающего сектора, оптической индустрии, возобновляемой энергетики и других секторов.Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины. "Спутник V" стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев.В июне 2021 года президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине. В декабре 2021 года Аргентинская республика одобрила применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. Аргентинская молодежь проявляет интерес к получению российского образования: Россия ежегодно предоставляет Аргентине государственные учебные стипендии. Наиболее популярными являются инженерные дисциплины и политические науки, международные отношения, менеджмент, туризм, журналистика, а также краткосрочные курсы русского языка. С 2014 году в сети государственного цифрового телевидения Аргентины ведется круглосуточное вещание испаноязычной версии телеканала RT – Russia Today.Аргентина стала "второй Родиной" для значительного числа переселенцев из России. На аргентинской земле живут десятки тысяч человек, ассоциирующих себя с русским языком и культурой. Действует координационный совет соотечественников. В Буэнос-Айресе проводится фестиваль славянской культуры "Матушка Русь".25 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония открытия Площади Российской Федерации в Буэнос-Айресе в районе Бельграно. 24 января 2018 года в Москве рядом с посольством Аргентины на Житной улице был открыт сквер Аргентинской Республики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

буэнос-айрес (город)

аргентина

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справки, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер, аргентина, латинская америка, амадо буду, россия, карлос менем