https://ria.ru/20220203/obschenie-1770773793.html

Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая

Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая - РИА Новости, 03.02.2022

Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером КНР Си Цзиньпином, у них во многом общие взгляды на решение мировых проблем. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:40

2022-02-03T02:40

2022-02-03T02:40

си цзиньпин

китай

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739016321_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_d47c3f783830491e218dee5b5e7c6d52.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером КНР Си Цзиньпином, у них во многом общие взгляды на решение мировых проблем."Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

https://ria.ru/20220203/kosmos-1770773627.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, китай, в мире, россия