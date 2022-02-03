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Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая
Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая - РИА Новости, 03.02.2022
Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером КНР Си Цзиньпином, у них во многом общие взгляды на решение мировых проблем. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:40
2022-02-03T02:40
си цзиньпин
китай
в мире
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером КНР Си Цзиньпином, у них во многом общие взгляды на решение мировых проблем."Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.
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си цзиньпин, китай, в мире, россия
02:40 03.02.2022
 
Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая

Президент России Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая Си Цзиньпином

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером КНР Си Цзиньпином, у них во многом общие взгляды на решение мировых проблем.
"Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:37
Путин: Россия видит возможности для партнерства с КНР в освоении космоса
 
Си ЦзиньпинКитайВ миреРоссия
 
 
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