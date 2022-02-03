https://ria.ru/20220203/nato-1770860346.html

В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО

В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО - РИА Новости, 03.02.2022

В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО

Ответственность за обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики боеприпасами образца НАТО лежит на Западе - это результат поставок Киеву РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:53

2022-02-03T13:53

2022-02-03T13:53

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Ответственность за обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики боеприпасами образца НАТО лежит на Западе - это результат поставок Киеву оружия, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ранее в интервью РИА Новости полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в подконтрольной ДНР Еленовке велся натовскими боеприпасами."Это говорит от том что накачка оружием Украины уже даёт свои плоды. Все прекрасно понимают, что переход с вооружений 70-80-х годов, которые оставались на Украине после развала СССР, на натовские боеприпасы говорят о том, что это переход вооружённого конфликта на новый уровень. Ответственность за все нарушения минских соглашений, за все ранения минных граждан на территории ДНР и ЛНР лежит на Западе", - сказал Бердичевский.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html

https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, нато