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В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО
В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО - РИА Новости, 03.02.2022
В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО
Ответственность за обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики боеприпасами образца НАТО лежит на Западе - это результат поставок Киеву РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:53
2022-02-03T13:53
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Ответственность за обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики боеприпасами образца НАТО лежит на Западе - это результат поставок Киеву оружия, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ранее в интервью РИА Новости полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в подконтрольной ДНР Еленовке велся натовскими боеприпасами."Это говорит от том что накачка оружием Украины уже даёт свои плоды. Все прекрасно понимают, что переход с вооружений 70-80-х годов, которые оставались на Украине после развала СССР, на натовские боеприпасы говорят о том, что это переход вооружённого конфликта на новый уровень. Ответственность за все нарушения минских соглашений, за все ранения минных граждан на территории ДНР и ЛНР лежит на Западе", - сказал Бердичевский.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html
https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, нато
13:53 03.02.2022
 
В ДНР обвинили Запад в обстреле Донбасса боеприпасами НАТО

Депутат ДНР Бердичевский: Запад ответственен за обстрелы Донбасса боеприпасами НАТО

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Ответственность за обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики боеприпасами образца НАТО лежит на Западе - это результат поставок Киеву оружия, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее в интервью РИА Новости полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в подконтрольной ДНР Еленовке велся натовскими боеприпасами.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
03:06
Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР
"Это говорит от том что накачка оружием Украины уже даёт свои плоды. Все прекрасно понимают, что переход с вооружений 70-80-х годов, которые оставались на Украине после развала СССР, на натовские боеприпасы говорят о том, что это переход вооружённого конфликта на новый уровень. Ответственность за все нарушения минских соглашений, за все ранения минных граждан на территории ДНР и ЛНР лежит на Западе", - сказал Бердичевский.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
07:02
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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